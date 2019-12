Πώς οι pro-active ενέργειες τριών αστυνομικών εμπόδισαν έναν άνθρωπο να βάλει τέλος στη ζωή του, στην Πάτρα

Ταυτόχρονα η Ελλάδα εναρμονισμένη στις διεθνείς τάσεις, εκπαιδεύει τους αστυνομικούς της ώστε να επιχειρούν και να λειτουργούν πάντα υπό κάλυψη. Πώς όμως εξασφαλίζεται οτι ο εκάστοτε αστυνομικός θα έχει την αναγκαία φυσική κάλυψη την κρίσιμη στιγμή; Πώς θα προσεγγίσει με ασφάλεια μια προβληματική περιοχή, της οποίας προηγείται ανοιχτός χώρος, όπως στην παραπάνω αφήγηση; Πρέπει να αντιληφθούμε στο ακέραιο, ότι είναι πολύ σημαντικό να παρεμβάλλεται κάποιο φυσικό εμπόδιο ανάμεσα στον αστυνομικό που επιχειρεί και στον οπλισμένο ή δυνητικά οπλισμένο ύποπτο. Μόνο τότε μπορεί ο αστυνομικός να κρατά το στρες του σε ελεγχόμενα επίπεδα, μόνο τότε μπορεί να διαχειριστεί το “fight or flight mode” του, άρα να εκτιμά ορθά το περιστατικό και να ενεργεί λαμβάνοντας τις σωστές αποφάσεις. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι το ότι δε μπορούμε να απαιτούμε από τον αστυνομικό να εκπαιδεύεται με βάση το δόγμα του επιχειρείν υπό φυσική κάλυψη, ενώ στην πραγματικότητα δεν του παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να το πράττει αυτό στον ρεαλισμό του πεζοδρομίου. Σε εκείνον τον σκληρό κόσμο εκεί έξω, όπου κάθε δέκατο του δευτερολέπτου έχει σημασία και το παραμικρό λάθος είναι ασυγχώρητο…

Βιβλιογραφία – Πηγές:

- Rattenkrieg! The Art and Science of Close Quarters Battle Pistol του Robert Taubert

- Wikipedia, the free encyclopedia