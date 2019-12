Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φωταγωγήθηκε για τα Χριστούγεννα

Tο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στολίστηκε για τις γιορτές, με εντυπωσιακούς φωτισμούς και υπαίθρια έργα τέχνης. Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 40.000 επισκέπτες όλων των ηλικιών είδαν τον «Χριστουγεννιάτικο Κόσμο» του ΚΠΙΣΝ να ζωντανεύει. Χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια άναψαν στα δεκάδες πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού ενώ τρία πανύψηλα στολισμένα έλατα φωτίστηκαν στην «Αγορά».

Στην άλλη άκρη του Καναλιού, το παγοδρόμιο γέμισε επισκέπτες και τα σιντριβάνια μέσα στο νερό, ακολουθούσαν στους ρυθμούς του «It's Beginning to Look a Lot Like Christmas» και «Το Βαλς των Λουλουδιών» από τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι. Οι «υδάτινες χορογραφίες» θα παρουσιάζονται καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Μέσα σε αυτό το κλίμα στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στην Αγορά, με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της «βασίλισσας» της soul μουσικής Idra Kayne. Στο πάρκο πάνω από την Εθνική Βιβλιοθήκη, τέσσερις νέες εγκαταστάσεις παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, δημιουργώντας μία ονειρική ατμόσφαιρα ανάμεσα στα δέντρα.