Έρχεται στην Πάτρα το ορχηστρικό τρίο από τη Ν. Υόρκη City of the Sun για μία live μουσική εμφάνιση

Οι City of the Sun από τη Ν. Υόρκη επιστρέφουν στη χώρα μας για να μας μαγέψουν και πάλι με τα μουσικά ηχοχρώματα και τις εκρηκτικές τους live εμφανίσεις.

Το Greek tour τους περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 σταθμούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και η Πάτρα την Κυριακή 24/11 στο μπαρ Ghetto στην οδό Ευμήλου πίσω από τη ΔΕΗ. Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο 23/11 θα παίξουν στην Αθήνα στο φημισμένο Gagarin 205.

Οι City of the Sun κατάγονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούν ένα ορχηστρικό τρίο που περίτεχνα προσμειγνύει μουσικά είδη σε ένα αμάλγαμα indie, rock, flamenco και post-rock ηχοχρωμάτων, συντελώντας σε ένα πρωτόγνωρα πολυσυλλεκτικό world-music αποτέλεσμα.

Πρωτοσχηματίστηκαν το 2011 από τον κιθαρίστα John Pita, και αποτελούνται επίσης από τον Avi Snow (κιθάρα) και τον Zach Para (κρουστά). Έχοντας αναπτυχθεί μουσικά και καλλιτεχνικά ως μουσικοί δρόμου στην γενέτειρά τους, Νέα Υόρκη, έλαβαν για 1η φορά αναγνώριση και προσοχή από ένα μεγαλύτερο κοινό, παίζοντας σε ένα TED conference του 2013.

Από τότε, οι City of the Sun εμφανίστηκαν ως headliners και πραγματοποίησαν sold-out shows σε σημαντικά venues της Νέας Υόρκης όπως το Gramercy Theater και το Brooklyn Bowl, έπαιξαν σε μουσικά festivals – όροσημα όπως τα SXSW, Firefly, CMJ και το festival του CBGB’s μεταξύ άλλων.

Εμφανίστηκαν ως support των Thievery Corporation, Charles Bradley και Gregg Allman, ενώ έχουν μακροχρόνια συνεργασία με την πλατφόρμα της Sofar Sounds και τις Godin Guitars, τις οποίες και χρησιμοποιούν.

Το ντοκυμαντέρ “The C Word” που σκηνοθετήθηκε από την Meghan O’Hara με τον Morgan Freeman σε ρόλο αφηγητή, συμπεριλαμβάνει music score σε σύνθεση των John, Avi και Zach.

Το 2016 οι City of the Sun κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο LP τους “To the Sun and All the Cities in Between”, φτάνοντας στη θέση #12 του Billboard Jazz Albums chart. Το single “Everything” έφτασε στη θέση #2 του US Viral 50 chart του Spotify και στη θέση #5 του Global Viral Chart της ίδιας πλατφόρμας, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια αναπαραγωγές μέχρι σήμερα.

Η μπάντα πρωτογνώρισε την Ελλάδα όταν έπαιξε στο Street Mode 2017 και έκτοτε έχει αποδείξει πόσο λατρεύει τη χώρα μας.

Στο live στην Πάτρα θα παίξουν και οι Deadbeat Εscapement και οι Blue Veil.

Η πενταμελής μπάντα Deadbeat Εscapement από την Πάτρα, δημιουργεί ένα ευφυές πάντρεμα ηχοχρωμάτων με αιθέρια φωνητικά και «αρμαγεδδωνικά» ξεσπάσματα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο ούτε και τον πιο απαιτητικό ακροατή. Ελεύθεροι από τους περιορισμούς και τους συμβιβασμούς που επιβάλλει η μουσική βιομηχανία, οι deadbeat escapement έκλεισαν φέτος δεκατρία χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ζωντανών εμφανίσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό και να αποσπάσουν διάφορα βραβεία και διακρίσεις. Aπό τον Σεπτέμβρη του 2017, εμφανίζονται και ως deadbeat escapement + πράξη με βιολί, τσέλο και ευρωπαϊκό μαντολίνο.

Οι deadbeat escapement είναι:

Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος (guitars)

ιωάννης & κοψίνης (drums)

Γιώργος Ζωγράφος (bass),

Κωνστάντζα (vocals, acoustic guitar)

Κώστας Καούρης (guitars)

+ πράξη with

Μαρία Γούτου (βιολί)

Γαβριήλ Καμάρης (βιολοντσέλο)

Hank Hays (ευρωπαϊκό μαντολίνο).

*Με έδρα την Πάτρα, οι Blue Veil δημιουργούνται το 2009 με σκοπό να πειραματιστούν, έχοντας ως πρώτη ύλη τη rock. Από τότε, έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πλήθος καλλιτεχνών (όπως με τους Λονδρέζους Godfathers), ενώ, παράλληλα, έχουν συμμετάσχει σε πολλά τοπικά και μη φεστιβάλ.

Τον Οκτώβριο του 2017 κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Με ηχόχρωμα που αγγίζει το ατμοσφαιρικό rock, την ψυχεδέλεια, το progressive, την blues και την funk, το άλμπουμ αποτελεί μία αφήγηση με συνοχή. Σκιαγραφεί τον έρωτα, τον θάνατο, την απώλεια, την ελευθερία, την ισορροπία, τη νοσταλγία, υπό τον τίτλο “6 Degrees of Separation”, ο οποίος αποσκοπεί στο να συνδέσει τα πάντα μεταξύ τους. Η ιδέα είναι ότι καθετί στη φύση μπορεί να συνδεθεί με οτιδήποτε άλλο μέσω μιας αλυσίδας που δεν ξεπερνά τους 6 «κρίκους».

Τον Μάιο του 2018, κυκλοφορούν τη διασκευή του soundtrack “Arabian Nights”, της παιδικής ταινίας της Disney, “Aladdin” (1995).

Μέλη μπάντας:

Άννα Χουλιαροπούλου (Vocals)

Φάνης Αραβανής (Guitars/Vocals)

Νίκος Κατσάκος (Bass)

Τρύφωνας Αραβανής (Drums).

