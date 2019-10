Η Ελισάβετ με τα χέρια στις τσέπες! Η ΦΩΤΟ που θα "έριχνε" τη μοναρχία

Μία αδημοσίευτη μέχρι πρότινος φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ, στην οποία έχει αποτυπωθεί με τα χέρια στις τσέπες, έχει προκαλέσει συζητήσεις ανάμεσα στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίμαχη φωτογραφία δημοσιεύθηκε με αφορμή αποσπάσματα από το βιβλίο "The Other Side of the Coin, the Queen, the Dresser and the Wardrobe", της Angela Kelly, η οποία υπήρξε προσωπική μοδίστρα της βασίλισσας.

Η λήψη της έγινε πριν από εφτά χρόνια ωστόσο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ μετά από ενστάσεις που είχαν οι υπασπιστές της Ελισάβετ. «Η βασίλισσα με κοίταξε με έκπληξη όταν την ρώτησα αν γνώριζε τον δυνητικό αντίκτυπο από τη φωτογραφία. Μου απάντησε άμεσα. Ναι, ήξερε και ναι, ήταν σίγουρη», αναφέρει η Κelly.

Την ημέρα της λήψης ο φωτογράφος Barry Jeffery ξεκίνησε να εξηγεί τις λεπτομέρειες της φωτογράφησης, αναφέρει η Angela Kelly. Μετά από λίγο η βασίλισσα Ελισάβετ σήκωσε το χέρι με σεβασμό και ο Jeffery σταμάτησε να μιλάει. «Όχι Barry, έτσι θα κάνουμε τη φωτογράφιση», είπε η βασίλισσα Ελισάβετ.

«Απλά συνέχισε να φωτογραφίζεις», πρόσθεσε. Σύμφωνα πάντα με την αφήγηση της Kelly η βασίλισσα ποζάρισε στον φακό με τα χέρια της μέσα στις τσέπες της αλλά και στη μέση της μιμούμενη τις πόζες των μοντέλων.

Στο παλάτι οι υπασπιστές της Ελισάβετ, που δεν μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό της Kelly, έκριναν πως οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι κατάλληλες για δημοσίευση. Η Angela Kelly ισχυρίζεται ότι οι υπασπιστές της Ελισάβετ υποστήριξαν ότι περισσότερο ανεπίσημες φωτογραφίες «θα έριχναν την μοναρχία» και έτσι δεν θα έπρεπε να τις δει το κοινό. «Γιατί το πίστευαν αυτό, δεν έχω ιδέα», αναφέρει.

Ωστόσο σήμερα, με τη μία φωτογραφία της σειράς που δημοσιεύτηκε, δεδομένης της μεγάλης απήχησης ανάμεσα στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα εγκωμιαστικά σχόλια, φαίνεται πως οι υπασπιστές της βασίλισσας μάλλον εκτίμησαν λάθος τη δύναμη μιας τέτοιας εικόνας.