Χάρης Ζανίδης: H γνώριμη και αγαπημένη φωνή των ερτζιανών της Πάτρας

Πώς ήταν τότε

«Τότε ο κόσμος είχε γαντζωθεί πάνω σου και σε θεοποιούσε. Κάποιους μας γοήτευε, αλλά όχι στο σημείο να μας πάρει τα μυαλό. Δεν ήμουν αιθεροβάμων, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν η καλύτερη εποχή του ραδιοφώνου και για έναν ακόμα λόγο. Ήταν πολύ παρεΐστικο. Κάποιοι κρατάμε σχέσεις από τότε. Χτίστηκαν φιλίες οι οποίες προχώρησαν μέσα στα χρόνια. Μετά για κάποιους έγινε επάγγελμα. Εγώ και πολλοί άλλοι το έκανα πάντα ερασιτεχνικά. Και δεν είχαμε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Μας άρεσε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Άφηνα πχ μέρος της δισκοθήκης μου σε σταθμούς για να τη χρησιμοποιούν και άλλοι. Ακόμα και στα πρώτα χρόνια όπου υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των ραδιοφώνων, αυτή ήταν μέχρι ένα ορισμένο σημείο και τα περιστατικά που υπήρξαν ήταν μεμονωμένα».

Ο Γιάννης Πετρίδης

«Μεγάλωσα με τις εκπομπές του Γιάννη Πετρίδη και εκεί πρωτάκουσα κάποια κομμάτια που έχουν μείνει για μένα ως σημείο αναφοράς. Πχ εκεί άκουσα πρώτη φορά κομμάτι των Pink Floyd, Peter Frampton, το Hotel California . H μουσική είναι σημείο αναφοράς στη ζωή μου και τρόπος ζωής. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, πιο τεχνοκρατικά αλλά η εξέλιξη έχει και τα καλά και τα κακά της, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εγώ που δεν είμαι καθόλου της τεχνολογίας, τώρα που επανήλθα, χρειάστηκα χρόνο για να συνηθίσω».

Κάθε τραγούδι και μια ανάμνηση

Η μουσική έχει κεντρικό ρόλο στη ζωή του και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. «Αν πάψει να μου αρέσει η μουσική και το ραδιόφωνο σημαίνει ότι θα έχω μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ». Ο Χάρης περισσότερο από τον καθένα μας έχει συνδέσει συγκεκριμένα κομμάτια με στιγμές της ζωής του.

«Θυμάμαι ότι πχ το Εverybody wants to rule the world, από τους Τears for Fears και άλλα, τα άκουγα στην Κω, όταν έκανα σκοπιά και απέναντι έβλεπα το Μπόντρουμ. Επίσης, όταν είμαι σε φάση που θέλω να χαλαρώσω παίρνω το αυτοκίνητο, βάζω μουσική και οδηγώ παραλιακά και όπου με πάει. Λατρεύω τη θάλασσα και λατρεμένη μου περιοχή είναι τα Βραχνέικα. Όνειρό μου είναι να μείνω κάποτε εκεί. Ο αγαπημένος μου προορισμός και το ωραιότερο νησί για μένα είναι η Μύλος και μετά τα Κουφονήσια και οι Παξοί. Στην Κω θα μου άρεσε να ζήσω, έχω πολλές αναμνήσεις από εκεί».

Αγαπημένος του καλλιτέχνης ο David Bοwie και αγαπημένο τραγούδι το How deep is your love (Bee Gees). «Το ξέρουν και οι φίλοι μου που κάναμε ραδιόφωνο. Μπορεί να είναι λίγο γλυκανάλατο, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου».