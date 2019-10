Πέθανε ο Νικ Τόσες αρθρογράφος μουσικής και βιογράφος

Ο Νικ Τόσες, αρθρογράφος μουσικής και βιογράφος, πέθανε σε ηλίκια 69 ετών, σύμφωνα με τους The New York Times.

Αν και η αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, ο Τόσες φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Ο Τόσες ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στα τέλη της δεκαετίας του 1960, μαζί με κριτικούς όπως ο Λέστερ Μπανγκς και ο Ρίτσαρντ Μέλτζερ.

Οι τρεις δημοσιογράφοι της ροκ, αργότερα χαρακτηρίστηκαν ως "the Noise Boys" για το περιπετειώδες, ενστικτώδες στυλ τους. Το όνομα φέρεται να επινοήθηκε από τον δημοσιογράφο Τζέιμς Βόλκοτ.

Εκτός από τις δημοσιογραφικές του αναζητήσεις, ο Τόσες δημοσίευσε 15 βιβλία στη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων μυθιστορημάτων και βιογραφιών. Είναι ίσως πιο γνωστός για το Hellfire, τη βιογραφία τού Τζέρι Λι Λιούις το 1982, καθώς και το βιβλίο “ Dino: Living High in the Dirty Business of Dreams” για τη ζωή του μέλους της άτυπης ομάδας διασκεδαστών με έδρα το Λας Βέγκας "Rat Pack" , Ντιν Μάρτιν.

Πηγή: ΑΠΕ