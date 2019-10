Ο τελάλης του Πατρινού Καρναβαλιού Τάσος Χρυσόπουλος δοκίμασε την τύχη του στο The Voice

Δύο παιδιά από τη Δυτική Ελλάδα δοκίμασαν την τύχη τους στα blind auditions του φετινού the Voice of Greece, ο 33χρονος Τάσος Χρυσόπουλος από την Πάτρα, τον οποίο είδαμε στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 το βράδυ στο κανάλι του Σκάι, και η 20χρονη Παναγιώτα Θεοδωροπούλου από το Αγρίνιο, η οποία τραγούδησε το «Με τα μάτια κλειστά» του Π. Καλαντζόπουλου κάνοντας την Έλενα Παπαρίζου να γυρίσει την καρέκλα της. Το επεισόδιο του The Voice όπου εμφανίστηκε η Παναγιώτα Θεοδωροπούλου, έχοντας τη στήριξη της οικογένειας και του φίλου της, μεταδόθηκε την περασμένη Παρασκευή 11/10.

Από την άλλη ο σεμνός και ταλαντούχος Τάσος Χρυσόπουλος που όπως είπε, έχει σπουδάσει στο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας χωρίς να έχει πάρει το πτυχίο του καθώς στην πορεία τον κέρδισε το θέατρο και το τραγούδι τελειώνοντας την δραματική σχολή του ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας ενώ εδώ και 2-3 μήνες βρίσκεται στην Αθήνα κυνηγώντας το όνειρο του, ερμήνευσε όμορφα το λαικό κομμάτι «Στη σκέψη της τρελλής» του Β. Κορακάκη, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει κάποιον από τους 4 κριτές να γυρίσει την καρέκλα του και να καταφέρει έτσι να μπει στο δημοφιλές τραγουδιστικό σώου. Πάντως οι κριτές παρότρυναν τον Τάσο Χρυσόπουλο που ήταν εκεί με τον αδελφό του και τη μητέρα του Σταυρούλα για συμπαραστάστες, να ξαναδοκιμάσει να έρθει του χρόνου, λέγοντας του ουσιαστικά ότι ήταν πολύ κοντά στο να περάσει και πως το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Όπως είδαμε ο Τάσος Χρυσόπουλος που με την κιθάρα του, είναι και τραγουδιστής του δρόμου, έχει παίξει σε παραστάσεις όπως «Ο Αλιβάνιστος», μια διασκευή του διηγήματος του Αλ. Παπαδιαμάντη σε συνεργασία με τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ, εδώ στην Πάτρα πέρυσι τον Απρίλιο.

Ακόμα ο ταλαντούχος Πατρινός καλλιτέχνης ήταν και ο Τελάλης του Πατρινού Καρναβαλιού την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 το πρωί.

Στο link του Σκάι μπορείτε να δείτε όλο το επεισόδιο της Κυριακής και περίπου στο 02.08.45 είναι η εμφάνιση του Τάσου Χρυσόπουλου.