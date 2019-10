Ο Νίκος Καββαδίας θα προβάλλει το φιλμ του Ντένις Χόπερ "The Last Movie"

Ο Νίκος Καββαδίας έχει υψηλή σινεφίλ ευαισθησία και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά με την επιλογή του να προβάλλει την ταινία "Η Τελευταία Ταινία - The Last Movie" του Ντένις Χόπερ.

Η προβολή θα γίνει στο μικρό Πάνθεον (τη 2η αίθουσα που λειτουργεί αμιγώς ως κινηματογραφική) στη Δημ. Γούναρη 34, στην Πάτρα, τηλ.: 2610-325778, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 στις 21.45 το βράδυ.

Διοργανωτής: "γυμνός οφθαλμός".

Υποστηρίζουν: Canto / Μασασούρας / ΜεζεδοΤεχνείον / το Χασομέρι

Εισιτήριο: 5 ευρώ γενική είσοδος.

Η αφίσα της ταινίας είναι μία συνεργασία του Νικολάου Ε. Καββαδία και του σκηνοθέτη Νίκου Χαντζή.

Το «The Last Movie» του Dennis Hopper, είναι Αμερικάνικης παραγωγής του 1971, διάρκειας 108 λεπτών.

ΥΠΟΘΕΣΗ

"Η Τελευταία Ταινία" ακολουθεί ένα συνεργείο από το Χόλυγουντ κατά την διάρκεια γυρίσματος ενός γουέστερν, σ' ένα απομακρυσμένο χωριό στο Περού.

Όταν η παραγωγή ολοκληρώνεται, ο Χόπερ, ως ο κασκαντέρ Κάνσας, παραμένει εκεί, προσπαθώντας να βρει την λύτρωση στην απομόνωση του Περού και στην αγκαλιά της Μαρίας, μιας πρώην πόρνης.

Την ίδια στιγμή, οι ντόπιοι έχουν καταλάβει το ερειπωμένο σκηνικό και ξεκινούν, με ψεύτικες κάμερες και φώτα, να "στήσουν" μια τελετουργική αναπαράσταση της παραγωγής, με τον Κάνσας ως το εξιλαστήριο θύμα τους...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παραγωγή: Πολ Λιούις

Σκηνοθεσία: Ντένις Χόπερ

Σενάριο: Ντένις Χόπερ

Φωτογραφία: Λάζλο Κόβακς

Μοντάζ: Ντένις Χόπερ, Ντέιβιντ Μπερλάτσκι, Αντρανίγκ Μαχακιάν

Μουσική: Σέβερν Ντάρντεν, Τσαμπούκα Γκράντα, Κρις Κριστόφερσον, Τζον Μπακ Γουίλκιν

Πρωταγωνιστούν: Ντένις Χόπερ, Στέλα Γκαρσία, Ντον Γκόρντον, Τζούλι Ανταμς, Σίλβια Μάιλς, Πίτερ Φόντα, Σάμιουελ Φούλερ.

Διανομή: One from the Heart.

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΧΟΠΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

"Θα πρέπει να σκέφτεστε λίγο τον Γκοντάρ, όταν βλέπετε την ταινία. Την έφτιαξα επειδή διάβασα αυτό, που είχε πει, ότι οι ταινίες θα πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος αλλά όχι απαραίτητα με αυτή την σειρά.

Προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω το φιλμ, όπως ένας ζωγράφος του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού χρησιμοποιούσε τα χρώματα για να ζωγραφίσει. Σας θυμίζω συνεχώς, ότι φτιάχνουμε μια ταινία, ενώ εσείς βρίσκεστε στο κοινό και αφήνεστε να πιστέψετε την ιστορία της".

*O Ντένις Χόπερ του θρυλικού «Ξένοιαστου Καβαλάρη» του 1969, είχε γεννηθεί στις 17 Μαΐου 1936, στο Dodge City του Κάνσας και απεβίωσε στις 29 Μαΐου 2010.