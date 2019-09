Στο πλαίσιο της 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης «AIDS & Ηπατίτιδες: Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με Κλινικές και Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Πάτρας (υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων στις 19-21 Σεπτεμβρίου), πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία με θέμα την «Βελτιστοποίηση εξάλειψης της Ηπατίτιδας C στην Ελλάδα».

Συμμετείχαν καταξιωμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων, η κα Β. Σύψα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), ο κ. Η. Γκούντας (Senior Consultant MYO Health, Διδάκτωρ Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), η κα Ο. Αναγνώστου (MD, MPH Παθολόγος Μονάδων Υποκατάστασης, ΟΚΑΝΑ), ο κ. Ι. Γουλής (Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Δ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»), ο κ. Γ. Καλαμίτσης (Πρόεδρος Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας) και ο Σ. Μανωλακόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»). Το συντονισμό της συζήτησης είχαν οι κκ. Α. Χατζάκης (Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) και Γ. Παπαθεοδωρίδης (Καθηγητής Παθολογίας – Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»).

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η απομάκρυνση από τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα, όσον αφορά στη πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, υπό τις παρούσες συνθήκες, ο ετήσιος ρυθμός ατόμων που θεραπεύονται υπολείπεται κατά 50% έναντι των στόχων και ο ρυθμός νέων διαγνώσεων κατά 60%.

Παρά τις επιμέρους επιτυχίες και τα σημαντικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν από την ειδοποίηση για εξέταση για την ηπατίτιδα C (pop up) που εντάχθηκε στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, το πρόγραμμα Αριστοτέλης που αφορά στην ταχεία διάγνωση και διασύνδεση με τη φροντίδα των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) που είναι θετικοί σε HIV και ηπατίτιδα C στην περιοχή της Αθήνας και τέλος το ολιστικό πρόγραμμα ανίχνευσης και διασύνδεσης για την ηπατίτιδα C, στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, παρατηρείται σημαντική υστέρηση στη διάγνωση της νόσου στον γενικό πληθυσμό (εκτιμάται ότι έχουν διαγνωσθεί μόλις το 20-30% των ανθρώπων που ζουν με ηπατίτιδα C).

Επιπλέον έγινε από τους συμμετέχοντες ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία κρατικής οικονομικής στήριξης ανάλογων απαραίτητων δράσεων καθώς οι παραπάνω οργανωμένες ενέργειες έχουν σχεδόν αποκλειστικά χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικούς πόρους, κάτι που ασφαλώς δεν εγγυάται την συνέχεια των προγραμμάτων.

Τέλος εντοπίστηκε η έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης των κρίσιμων δεικτών που καταγράφουν την αποτελεσματικότητα των ενεργειών για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης.

Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη η επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων αλλά και η πολιτική βούληση ώστε να είναι εφικτός ο στόχος της εκρίζωσης της νόσου έως το 2030 (σύμφωνα με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας).

Οι Συντονιστές

Άγγελος Χατζάκης

Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών

Hepatitis B and C Public Policy Association

Γιώργος Παπαθεοδωρίδης

Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

