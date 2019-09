Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έγινε 70 ετών

Σαν σήμερα προ 70 ετών γεννήθηκε ο αγαπητός Αμερικανός καλλιτέχνης Μπρους Σπρίνγκστιν, αποκαλούμενος και ως "Το Αφεντικό – The Boss". Ο διάσημος τραγουδιστής και συνθέτης γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1949 στο Λονγκ Μπραντς του Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ και στα μέσα του ’80 σάρωσε τα τσαρτς και τις πωλήσεις με τον δίσκο του «Born in the USA» ενώ το 1993 το μελαγχολικό κομμάτι του «Streets of Philadelphia» από την ταινία «Φιλαδέλφεια» τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.

Στο μεταξύ πέρα από τα γενέθλια του, ο Σπρίνγκστιν είναι στην επικαιρότητα και χάρη σε μία νέα κινηματογραφική ταινία, το «Blinded by the Light» σε σκηνοθεσία της Γκουρίντερ Τσάντα που ήδη γνωρίζει επιτυχία στις ΗΠΑ (με εισπράξεις κοντά 12 εκατ. δολαρίων) που βγαίνει στη χώρα μας από την Πέμπτη 26/9/2019 σε διανομή της Tanweer.

Κεντρικό πρόσωπο του φιλμ είναι ο Τζέιβντ, ενός Βρετανός έφηβος Πακιστανικής καταγωγής που μεγαλώνει στην πόλη του Λούτον στην Αγγλία, το 1987. Εν μέσω φυλετικών και οικονομικών αναταραχών, γράφει ποίηση προκειμένου να «ξεφύγει» από τη μισαλλοδοξία που μαστίζει την πόλη του, και την αυστηρότητα του συντηρητικού πατέρα του. Αλλά όταν ένας συμμαθητής του, τον «μυεί» στη μουσική του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Τζέιβντ αισθάνεται ότι η εργατική τάξη στην οποία ανήκει εκείνος και η οικογένειά του, ταυτίζεται και αντικατοπτρίζεται στους δυνατούς στίχους του Μπρους. Καθώς ο Τζέιβντ ανακαλύπτει μία καθαρτική διέξοδο για ν΄ ακολουθήσει τα όνειρά του, ταυτόχρονα βρίσκει το θάρρος να εκφραστεί με τη δική του, μοναδική φωνή.

Τα τραγούδια του Μπρους Σπρίνγκστιν λειτουργούν ως θεραπεία, έμπνευση και διέξοδος… κινδύνου στη feel-good ταινία της Γκουρίντερ Τσάντα που αναμένεται να δούμε και στην Πάτρα.