Την φιλική νίκη με 83-71 επί του Λαυρίου πήρε ο Προμηθέας στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου, σ’ ένα παιχνίδι που διοργάνωσε ο Κ.Α.Ο. Κορίνθου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού οι φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο πρόσφεραν χρήματα για Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child, για την ενίσχυση των 39 παιδιών που φιλοξενούνται στο Σπίτι του "Χαμόγελου του Παιδιού" στην Αρχαία Κόρινθο. Διαβάστε περισσότερα στο sportin.gr