Ολοι εκεί: Η καθηλωτική Aννα Βίσση στο Mabrouk, Τετάρτη 4/9

Πάντα νέα, καθηλωτική και γεμάτη ενέργεια, η «απόλυτη ελληνίδα σταρ» Αννα Βίσση υπόσχεται ένα εκρηκτικό one woman show την ερχόμενη Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στο παραλιακό Mabrouk των Μποζαιτίκων. Καταφθάνει για να μας χαρίσει «μια βραδιά που θα θυμόμαστε και ένα πρόγραμμα- εμπειρία»… Mε νέο look, χάρη στο καινούριο πολυσυλλεκτικό studio album της «Ηλιοτρόπια» από την Panik, σε χίππικο, εμπριμέ style, υπόσχεται ακούσματα λάτιν, ποπ, ροκ, μπαλάντες και αξεπέραστα λαικά που «αντέχουν» στο χρόνο. Με πάθος, χορό, καλοκαιρινή ανεμελιά και ερμηνευτικές «κορώνες» που μόνο αυτή ξέρει! Το πολυαναμενόμενο live party συνδιοργανώνουν Mabrouk, Apotheosis Stage, Harris the Events.