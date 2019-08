Η Iman θα τιμηθεί με το βραβείο Franca Sozzani στη Βενετία

H Iman θα είναι η τρίτη προσωπικότητα που θα τιμηθεί με το βραβείο Franca Sozzani, το οποίο αναγνωρίζει τις γυναίκες που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία και την κοινωνική τους δράση.

Ξεκινώντας την καριέρα της ως μοντέλο το 1975, η Iman έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές ταινίες όπως το βραβευμένο με 7 Όσκαρ «Πέρα από την Αφρική» του Σίντνει Πόλακ και έχει δημιουργήσει συλλογές φροντίδας δέρματος σχεδιασμένες για έγχρωμες γυναίκες και έχει συνεισφέρει σε ανθρωπιστικά προγράμματα των οργανώσεων The Children’s Defense Fund, Action Against Hunger και την εκστρατεία Raise Hope For Congo.

Το βραβείο Franca Sozzani θεσμοθετήθηκε από την οικογένεια της αείμνηστης αρχισυντάκτριας της ιταλικής Vogue Franca Sozzani.

Η γεννημένη στη Σομαλία, Αμερικανίδα επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο και χήρα του θρύλου της ροκ, Ντέιβιντ Μπόουι, Iman (Zara Mohamed Abdulmajid) θα παραλάβει την τιμητική διάκριση στις 27 Αυγούστου στη Βενετία, μία μέρα πριν την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην ιταλική πόλη που θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ