Η Ακρίτα «τρολάρει» Στάη και Μητσοτάκη: «Έρωτας χωρίς ανταπόκριση»

Τη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με την Έλλη Στάη να ψιθυρίζει κάτι στο αυτί του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της χθεσινής δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, σχολίασε η Έλενα Ακρίτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσιογράφος, έγραψε στο Facebook:

«Έλλη Στάη Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρωτας χωρίς ανταπόκριση αν κρίνουμε από το ύφος του;

Edit. Επειδή τώρα διάβασα κάποια σχόλια σε αυτή την ανάρτηση: δεν ενδιαφέρει ούτε η προσωπική της ζωή, ούτε η εμφάνιση της. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν χαριεντιζόμαστε κατ’ αυτόν - ή κατ’ ουδένα - τρόπο με τους πολιτικούς. Είναι αντιδεοντολογικό to say the least.»