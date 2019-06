Φήμες ότι είναι στα σκαριά & 3ο "Μamma Mia" & θα γυριστεί και πάλι στην Ελλάδα

Μετά από δύο απόλυτα επιτυχημένα φιλμ (το «Mamma Mia» του 2011 που γυρίστηκε σε Σκιάθο & Σκόπελο και το περσινό «Mamma Mia: Here We Go Again» που ωστόσο αν και αναφερόταν στο ελληνικό νησί…Καλοκαίρι, είχε εν τέλει γυριστεί στην γειτονική Κροατία), ακούγεται έντονα πως το αγαπημένο πλέον franchise με τα ξεσηκωτικά αλλά και ρομαντικά τραγούδια των θρυλικών Σουηδών Abba πιθανόν να έχει και καινούρια ταινία στα σκαριά. Οι φήμες για ένα τρίτο «Mamma Mia» ξεκίνησαν όταν η ηθοποιός Λίλι Τζέιμς που υποδύθηκε την νεότερη Μέριλ Στριπ στο δεύτερο μέρος «Mamma Mia: Here We Go Again», πόσταρε στο λογαριασμό της στο instagram φωτογραφίες από το μέρος (Βις) στην Κροατία όπου γυρίστηκε η ταινία.

Αυτό όπως γράφει το flix.gr, συνέβη τον Μάιο, με τους φανατικούς των ταινιών να είναι σίγουροι πως ήταν μια ένδειξη ότι η παραγωγή ξαναμπαίνει σε νέες “περιπέτειες”. Λίγες μέρες πριν, ο Μπιόρν Ουλβέους των ABBA δήλωσε πως θα ενδιαφερόταν αρχικά να δουλέψει σε μια νέα ταινία: «Αν κάποιος έρθει με μια ιδέα για το τρίτο μέρος του "Mamma Mia", είναι σίγουρο πως θα την ακούσω». Μέρες μετά διέψευσε ότι η δήλωσή του είχε να κάνει όντως με γνώση ότι ετοιμάζεται τρίτο μέρος της ταινίας.

Όλοι, ωστόσο, οι ηθοποιοί της ταινίας, εκτός από την Μέριλ Στριπ, κάθε φορά που τους ρωτάνε επιμένουν πως θα γύριζαν αμαχητί στα ελληνικά νησιά.

Ειδικά τώρα που η δουλειά που έχει γίνει πάνω στην υλοποίηση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτη και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα εμπόδια ώστε να πραγματοποιηθούν εδώ τα γυρίσματα! To “Mamma Mia: Here We Go Again” έκανε πέρυσι το καλοκαίρι διεθνείς εισπράξεις που πλησίασαν τα 400 εκατ. δολάρια.

Από τις ατραξιόν της 2ης ταινίας ήταν φυσικά και η παρουσία της ανεπανάληπτης Σερ ενώ σ' ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο εμφανιζόταν και ο Πάνος Μουζουράκης.

Και τα δύο προηγούμενα φιλμ έχουν παιχθεί με μεγάλη επιτυχία στην Πάτρα.