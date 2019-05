Η τελευταία ανάρτηση του Πάνου Ζάρλα τρεις μέρες πριν πεθάνει

View this post on Instagram

Καλοκαίρι ήρθε και το μαύρο Πρεπει να φύγει από πάνω μας. Ήρθε η ώρα για χρωματιστά και ωραία κουστούμια . Το σωστό λοιπόν μέρος για να βρεις όμορφα ρούχα κι σε χαμηλές τιμές είναι το @doanddont_clothing !!