H μυστηριώδης και επικίνδυνη μόλυνση που εξαπλώνεται στον κόσμο σε κλίμα μυστικότητας

Το στέλεχος του C. auris είναι τόσο ανθεκτικό, εν μέρει, επειδή είναι αδιαπέραστο από μείζονες αντιμυκητιασικές φαρμακευτικές ουσίες, καθιστώντας το ένα νέο παράδειγμα μιας από τις πιο μεγάλες απειλές κατά της υγείας στον κόσμο: την αύξηση των λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα.

Πανίσχυρος και επικίνδυνος μύκητας Ο άνθρωπος στο νοσοκομείο του Μπρούκλιν πέθανε μετά από 90 ημέρες, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με τον C. auris. Οι δοκιμές έδειξαν ότι ήταν παντού στο δωμάτιό του. Ήταν τόσο επιθετικός ώστε το νοσοκομείο χρειάστηκε ειδικό εξοπλισμό καθαρισμού και έπρεπε να αφαιρέσει μερικά από τα πλακάκια οροφής και δαπέδου για να το εξαλείψει. «Τα πάντα ήταν θετικά - οι τοίχοι, το κρεβάτι, οι πόρτες, οι κουρτίνες, τα τηλέφωνα, ο νεροχύτης, τα χερούλια...» , δήλωσε η πρόεδρος του νοσοκομείου, Δρ Scott Lorin. «Το στρώμα, οι ράγες των κρεβατιών, το ταβάνι, όλα στο δωμάτιο ήταν θετικά σε δείγματα του μύκητα», πρόσθεσε περιγράφοντας την έκπληξη της ομάδας των γιατρών.

Πρόσφατα, ο C. auris έφτασε στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ και στο Ιλινόις, με τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων να το προσθέτουν σε μια λίστα με μικρόβια που θεωρούνται «επείγουσες απειλές». Η έρευνα των New York Times είναι αποκαλυπτική καθώς χαρτογραφεί πώς το μικρόβιο αυτό εξαπλώνεται και γιατί σπάνια αναφέρεται στα μίντια.

«Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα», δήλωσε ο Matthew Fisher, καθηγητής μυκητιακής επιδημιολογίας στο Imperial College London, συγγραφέας πρόσφατης επιστημονικής ανασκόπησης σχετικά με την αύξηση των ανθεκτικών μυκήτων. «Εμείς εξαρτώμεθα από το να μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτούς τους ασθενείς με αντιμυκητιασικά φάρμακα». Με απλά λόγια, οι μύκητες, όπως και τα βακτηρίδια, εξελίσσονται με άμυνα για να επιβιώσουν από τα σύγχρονα φάρμακα.

Ωστόσο, αν και οι ηγέτες της παγκόσμιας υγείας έχουν παρακαλέσει για περισσότερη αυτοσυγκράτηση στη συνταγογράφηση αντιμικροβιακών φαρμάκων για την καταπολέμηση βακτηριδίων και μυκήτων, συνεχίστηκε η ξαφνική υπερβολική χρήση τους στα νοσοκομεία, τις κλινικές και τη γεωργία. Τα ανθεκτικά μικρόβια ονομάζονται συχνά "superbugs", αλλά αυτό είναι απλοϊκό επειδή δεν τους σκοτώνουν όλους. Αντίθετα, είναι πιο θανατηφόρα σε άτομα με εξσθενημένα ή υποβαθμισμένα ανοσοποιητικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των νεογέννητων και των ηλικιωμένων, των καπνιστών, των διαβητικών και των ατόμων με αυτοάνοσες διαταραχές που λαμβάνουν στεροειδή τα οποία καταστέλλουν την άμυνα του σώματος. Οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικά νέα φάρμακα και η άσκοπη χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων, ο κίνδυνος θα εξαπλωθεί σε πιο υγιείς πληθυσμούς. Σύμφωνα με μια μελέτη, η βρετανική κυβέρνηση χρηματοδότησε μια έρευνα η οποία αναφέρει ότι αν δεν εφαρμοστούν πολιτικές για να επιβραδυνθεί η αύξηση της αντοχής στα φάρμακα, 10 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν παγκοσμίως από όλες αυτές τις λοιμώξεις το 2050.

Τι πρέπει να ξέρετε για τον Candida Auris Το C. auris είναι μια μυστηριώδης και επικίνδυνη μυκητιασική λοίμωξη συνδυασμού μικροβίων που δείχνουν να έχουν αναπτύξει ισχυρή άμυνα κατά των κοινών φαρμάκων.

Ο Candida auris είναι ένας μύκητας που, όταν εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες λοιμώξεις, δυνητικά απειλητικές για τη ζωή των ασθενών. Οι επιστήμονες τον αναγνώρισαν για πρώτη φορά το 2009 σε έναν ασθενή στην Ιαπωνία. Τα τελευταία χρόνια, έχει εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε νοσοκομεία και κλινικές. Υπήρξαν 587 περιπτώσεις C. auris που αναφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στη Νέα Υόρκη.

Ο C. auris είναι συχνά ανθεκτικός στα μείζονα αντιμυκητιακά φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία τέτοιων λοιμώξεων. Πάνω από το 90 τοις εκατό των μολύνσεων C. auris είναι ανθεκτικές σε τουλάχιστον ένα τέτοιο φάρμακο, ενώ το 30 τοις εκατό είναι ανθεκτικές σε δύο ή περισσότερα σημαντικά φάρμακα. Μόλις το μικρόβιο περάσει στον οργανισμό, είναι δύσκολο να εξαλειφθεί και εξαπλώνεται ακόμη και στις εγκαταστάσεις κτιρίων.

Η εξάπλωση του C. auris έχει δημοσιευθεί ελάχιστα, εν μέρει επειδή είναι νέα απειλή. Αλλά επίσης, οι εστίες έχουν κατά καιρούς υποβαθμιστεί από τη δημοσιότητα ή διατηρούνται κρυφές από νοσοκομεία, γιατρούς, ακόμη και κυβερνήσεις. Ορισμένα νοσοκομεία και επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου υποστηρίζουν ότι επειδή λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης, η δημοσιοποίηση μιας επιδημίας θα τρομοκρατούσε τους ανθρώπους άσκοπα. Τα συμπτώματα του C. auris - πυρετός, πόνοι, κόπωση - δεν είναι ασυνήθιστα, οπότε είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η λοίμωξη χωρίς εξετάσεις. Τα καλά νέα είναι ότι ο κίνδυνος να νοσήσει κανείς από τον C. auris είναι πολύ χαμηλός για τους υγιείς ανθρώπους στην καθημερινότητά τους.