Η Πάτρα της Κατοχής - Ξεφυλλίζοντας το ημερολόγιο της Μαρίας Μανωλάκου

Από τον μόλο της Αγίου Νικολάου1941, με τίτλο "Old View of Patras Chief Seaport of Greece Press Photo". Πηγή φωτογραφίας, δημοπρασία ebay. από σελίδα FB Patras Memories - Αναμνήσεις απ' την παλιά Πάτρα. Ανάρτηση Αlexios Katefidis

Μακρυγένη Ελευθερία