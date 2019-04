Ο mr The tonight show της Αμερικής κάνει repost τον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Η εκπομπή The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η οποία προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του AΝΤ1, είναι κάτι σαν την ελληνική έκδοση εκείνης του Τζίμι Φάλον The Tonight Show που κυριαρχεί στην τηλεοπτική ζωή της Αμερικής.

Κάποιος χρήστης στο Twitter αποφάσισε να ενημερώσει σχετικά τον Αμερικανό παρουσιαστή για την ελληνική εκπομπή, δημοσιεύοντας μάλιστα μια φωτογραφία του Γρηγόρη Αρναούτογλου από παλιότερο σόου, όπου είχε καλεσμένη την Πηνελόπη Πλάκα.

«Αφού συναντήσατε τον Ιταλό ομόλογό σας, επιτρέψτε μου να σας συστήσω στον Έλληνα», έγραψε στο μήνυμά του ο χρήστης, με τον Τζίμι Φάλον να κάνει repost την ανάρτηση, σχολιάζοντας: «Πρέπει να μιλήσουμε».

since you met your Italian counterpart, let me introduce you to your Greek counterpart jimmy @jimmyfallon ???? pic.twitter.com/941fM1sbsx