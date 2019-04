Η viral φωτογραφία με ένα κοριτσάκι και τον μπαμπά του μπροστά στην Παναγία των Παρισίων, λίγο πριν καεί

Η φωτογραφία ενός πατέρα με την μικρή του κόρη να παίζουν μπροστά στην Παναγία των Παρισίων κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η γυναίκα που τράβηξε τη φωτογραφία κάνει δημόσια έκκληση για να βρεθούν, μέσω του twitter.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε μόλις μια ώρα πριν ξεσπάσει η καταστροφική φωτιά, όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η 23χρονη τουρίστρια Μπρουκ Γουίνδσορ, και πολλοί άλλοι ακόμη την χαρακτηρίζουν «ιστορική». «Έβγαλα αυτή τη φωτογραφία την ώρα που φεύγαμε από την Παναγία των Παρισίων, περίπου μια ώρα πριν πιάσει φωτιά.

Ήμουν έτοιμη να πάω στον μπαμπά να ρωτήσω εάν την ήθελε. Τώρα εύχομαι να το είχα κάνει. Twitter, αν έχεις μαγικές ικανότητες, σε παρακαλώ βοήθησέ τον να τη βρει», έγραψε.

Η ίδια, μιλώντας στο BBC, λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τους πρωταγωνιστές της φωτογραφίας, ούτε εάν τελικά είναι πατέρας και κόρη, απλά αυτό είναι αυτό που αισθάνθηκε από τη μεταξύ τους χημεία. «Αν ήμουν εγώ, θα ήθελα να έχω αυτή την ανάμνηση. Ελπίζω να αισθάνεται το ίδιο», είπε....

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ???????? pic.twitter.com/pEu33ubqCK