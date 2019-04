Το μεγάλο φινάλε του Game of Thrones αρχίζει απόψε - Φρενίτιδα για τον τελευταίο κύκλο της σειράς

Απόψε είναι βραδιά Game of Thrones καθώς κάνει πρεμιέρα το τελευταίος κύκλος της επικής σειρά που για χρόνια έχει καθηλώσει εκατομμύρια θεατές στον πλανήτη. Όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο η... τρέλα, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι εικασίες για ένα – το λιγότερο αναπάντεχο - φινάλε που θα αφήσει εποχή, μόλις τώρα αρχίζουν...



«Ο κόσμος είναι μεγάλος και όμορφος. Οι περισσότεροι από μας ζούμε και πεθαίνουμε στον ίδιο τόπο όπου γεννηθήκαμε και ποτέ δε βλέπουμε τον υπόλοιπο. Δε θέλω να είμαι όπως οι περισσότεροι». Με αυτή τη φράση του Όμπεριν Μαρτέλ, του αείμνηστου έκδοτου στις ηδονές Πρίγκιπα του Ντορν η παραγωγή του HBO κήρυξε πριν από λίγες ημέρες ένα ανελέητο κυνήγι αναζήτησης του αντικειμένου-φετίχ για τους ορκισμένους θιασώτες του Game of Thrones, δηλαδή τον Σιδερένιο Θρόνο.

Έξι ρέπλικές του τοποθετήθηκαν σε ισάριθμα σημεία στον πλανήτη τα οποία οι fans μπορούν για δύο εικοσιτετράωρα ακόμη να εντοπίσουν, να φωτογραφήσουν και να δρέψουν ινσταγκραμικές δάφνες. Μοναδικό στοιχείο που δόθηκε ως μπούσουλας ήταν οι φωτογραφίες και τα βίντεο 360ο που αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της σειράς αλλά και στο Instagram του GoT. Εννοείται ότι εκείνοι που από το 2011 ακολουθούν με θρησκευτικής κοπής ευλάβεια τη σειρά-φαινόμενο έσπευσαν στο κατόπι των Σιδερένιων Θρόνων και διατράνωσαν την επιτυχία τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής βρέθηκαν μόνο οι πέντε θρόνοι. Αγγλία, Σουηδία, Βραζιλία, Ισπανία και Καναδάς ήταν οι τοποθεσίες που επέλεξε η παραγωγή του GoT για μια πολυδάπανη και κυρίως ερεθιστική για τους fans προωθητική ενέργεια.

Άλλωστε ποιος υπολογίζει τα χρήματα όταν τα έξι – δύο ωριαία και τέσσερα ογδοντάλεπτα - επεισόδια του όγδοου και τελευταίου κύκλου του GoT που κάνει πρεμιέρα στις 14 Απριλίου κοστίζουν περί τα 15 εκατομμύρια δολάρια έκαστο; Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος και το εύρος της παραγωγής φτάνει να σκεφτεί ότι 10 εκατομμύρια είναι ο συνολικός προϋπολογισμός για το The Crown και το The Get Down του Netflix μαζί.

Αλλά ο οικονομικός εξορθολογισμός και οι μνημονιακού τύπου φόρμουλες δεν ταιριάζουν σε ένα αληθινό τηλεοπτικό έπος 67 επεισοδίων με μάχες, δολοπλοκίες, αιμομιξίες, ζωώδη ορμέμφυτα, δολοφονίες, προδοσίες, ανταγωνισμό μέχρις εσχάτων, πολιτική και σεξ όλων των λογιών.















Τα πράγματα για το GoT δεν ήταν πάντα τόσο σπάταλα και οι παραγωγοί τόσο ανοιχτοχέρηδες. Οι σεναριογράφοι της σειράς, ο 49χρονος Ντάνιελ Βάις και ο 48χρονος Ντέιβιντ Μπένιοφ ή αλλιώς το πιο επιτυχημένο και το πλέον περιζήτητο συγγραφικό δίδυμο αυτή τη στιγμή στην τηλεοπτική πιάτσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχαν αποκαλύψει σε συνέντευξή τους στο περιοδικό Vanity Fair το 2014 ότι είχαν αναγκαστεί να κόψουν δαπανηρές σκηνές από την πρώτη και τη δεύτερη σεζόν της σειράς, αφού από το τότε το budget των 6 εκατομμυρίων δολαρίων ανά επεισόδιο δεν περίσσευε ούτε σεντ για την κινηματογράφηση επικών, αιματηρών, τελικά χορταστικών στο μάτι μαχών. Οι ικεσίες τους προς το HBO έπιασαν τόπο κι έτσι από τον τρίτο κύκλο της σειράς είχαν πια στη διάθεσή τους ακόμα 2 εκατ. δολάρια.

Ποιος είπε ότι το χρήμα δε φέρνει την ευτυχία; Χωρίς αυτή την αύξηση το τηλεοπτικό κοινό δε θα είχε ποτέ την ευτυχία να παρακολουθήσει το ένατο επεισόδιο του τρίτου κύκλου της σειράς, το σχεδόν ιστορικό The Rains of Castamere. Ο Κόκκινος Γάμος του Ρομπ Σταρκ εντυπώθηκε για πάντα στο συλλογικό τηλεοπτικό ασυνείδητο και μετέτρεψε την υποψία σε βεβαιότητα: στο Game of Thrones όλοι είναι αναλώσιμοι. Ακόμα και οι πιο συμπαθείς ήρωες που μάχονται για τα δίκαιά τους, ακόμα και οι πιο φωτογενείς από το πρωταγωνιστικό ρόστερ.











Ο όγδοος και καλύτερος;



Σε κάθε περίπτωση την ήδη μεγάλη προσδοκία για τον όγδοο και τελευταίο κύκλο του τηλεοπτικού έπους – μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο επεισόδιο του GoT προβλήθηκε στις 27 Αυγούστου του 2017 και όπως είναι εύλογο η περιέργεια και η αναμονή των τηλεθεατών έχει εκφυλιστεί ελέω χρόνου σε λύσσα – κορυφώνει, εκτός από το φειδωλό σε πληροφορίες τρέιλερ και το ακόμη λακωνικότερο teaser, και η παρουσία του Ντέιβιντ Νάτερ στο τιμόνι της σκηνοθεσίας του εναρκτήριου επεισοδίου του κύκλου. Άλλωστε ο 60χρονος Αμερικανός ήταν εκείνος που έστησε και κινηματογράφησε αριστοτεχνικά και το The Rains of Castamere.















Εννοείται ότι πήχης μοιάζει να φλερτάρει με τη στρατόσφαιρα. Όσο για το μεγάλο ερώτημα, το πώς δηλαδή θα ολοκληρωθεί η σειρά; Αυτό είναι κάτι που συμφωνήθηκε ανάμεσα στον συγγραφέα της ανολοκλήρωτης επταλογίας “Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου” στην οποία βασίστηκε το GoT, τον Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, και τους σεναριογράφους.



Ο 70χρονος Μάρτιν που ακόμα δεν έχει καταφέρει να τελειώσει το magnum opus του, έπειτα από εξαντλητικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, λέγεται πως έδωσε μια λύση που σε κάποιους θα φανεί ως η απόλυτη λύτρωση και άλλους θα τους οδηγήσει να αναφωνήσουν με περίσσιο αυτοματισμό “shame” το ίδιο μεγαλόφωνα με τους πολίτες του Κινγκς Λάντινγκ όταν – υποκινούμενοι από τα Σπουργίτια - διαπόμπευαν τη Σέρσεϊ.









Το προσχέδιο για το σενάριο του τελευταίου κύκλου καταγράφηκε σε 140 σελίδες, τα γυρίσματα των έξι καταληκτικών επεισοδίων διήρκεσαν δέκα μήνες – από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2018 -, ενώ το μεγάλο φινάλε θα φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή των Βάις και Μπένιοφ, οι οποίοι δηλώνουν ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν να καταπιάνονται με το project είχαν οραματιστεί μια ταινία διάρκειας 70 ωρών.



Τελικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους, παραδίδοντας μια τηλεοπτική παρακαταθήκη που φτάνει συνολικά τις 73 ώρες. Κι έχει προκαλέσει οικουμενικό εθισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο επεισόδιο της σειράς στις 17 Απριλίου του 2011 παρακολούθησαν 2,2 εκ. Αμερικανοί και το τελευταίο του έβδομου κύκλου 13 εκ., σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen Media Research για τις ΗΠΑ.



Όσο για την ετυμηγορία των βραβείων; Το GoT διεκδίκησε μείζονος ή ήσσονος σημασίας βραβεία 506 φορές και κέρδισε τα 310, εκ των οποίων μία Χρυσή Σφαίρα για τον Πίτερ Ντίνκλατζ, aka Τύριον Λάνιστερ. Βεβαίως, το μεγαλύτερο παράσημο της σειράς που πήρε τον τίτλο της από το πρώτο βιβλίο του Μάρτιν δεν ήταν άλλο από το γεγονός ότι από το 2011 μέχρι και το 2014 ήταν το πλέον διαμοιρασμένο τηλεοπτικό προϊόν μέσω torrents.





Μετά το GoT τι;



Μόλις προχθές ανακοινώθηκε η απόφαση του HBO να προσφέρει παρηγοριά στους “άρρωστους” fans του Game of Thrones. Βεβαίως το δίωρο ντοκιμαντέρ για τη σειρά που θα προβληθεί μία εβδομάδα μετά το φινάλε στις 26 Μαΐου μοιάζει με παυσίπονη σταγόνα σε έναν απέραντο, φουρτουνιασμένο ωκεανό λύπης. Αλλά είναι κι αυτό μια κάποια λύση.



Η σκηνοθέτης της ταινίας Τζίνι Φίνλεϊ παρακολούθησε για περίπου έναν χρόνο γυρίσματα της σειράς, συνομίλησε με τους πρωταγωνιστές και προσπάθησε να αποτυπώσει με τον φακό της πώς το σύμπαν που οραματίστηκε το φαντασιακό του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν πήρε σάρκα και οστά από μια φαραωνικού τύπου τηλεοπτική παραγωγή. Στα καλά νέα το HBO έχει ήδη στα σκαριά το prequel του Game of Thrones - ήδη έχει κινηματογραφηθεί το επεισόδιο-πιλότος -, δηλαδή μια σειρά που θα αφηγείται όσα συνέβαιναν στο Γουέστερος την εποχή των ηρώων, δέκα χιλιάδες χρόνια πριν ο Τζον Σνόου, η Σέρσεϊ Λάνιστερ και η Ντενέρις Ταργκάριεν βρεθούν να διαγκωνίζονται μέχρις εσχάτων για τον Σιδερένιο Θρόνο.









Πάντως, καταλάβει δεν καταλάβει τον θρόνο η τελευταία, η μαμά των δράκων φαίνεται ότι έχει κερδίσει τουλάχιστον τις μιντιακές εντυπώσεις. Και γι’ αυτό δεν ευθύνεται ο ούτως ή άλλως εμβληματικός χαρακτήρας της τον οποίο ερμήνευσε υποδειγματικά, αλλά η από την ζωή της βγαλμένη ιστορία που αποφάσισε να μοιραστεί τώρα που το GoT περνά στην τηλεοπτική ιστορία.



Η ηθοποιός Εμίλια Κλαρκ με άρθρο της στο περιοδικό New Yorker αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες ότι λίγο πριν από την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου το 2011 διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Χρειάστηκαν δύο επεμβάσεις και σχεδόν τρία χρόνια, ώστε να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, να είναι υγιής και λειτουργική. Παράλληλα συνέχιζε να συμμετέχει στα γυρίσματα του GoT: “Η δεύτερη σεζόν ήταν η χειρότερη για μένα. Για να είμαι ειλικρινής σκεφτόμουν κάθε λεπτό ότι θα πεθάνω”, έγραψε μεταξύ άλλων.



Το φινάλε της σειράς και το γεγονός ότι κατάφερε να συμμετάσχει έως το τελευταίο επεισόδιό της είναι για την 32χρονη ηθοποιό μια σημαδιακή στιγμή ευτυχίας. Κι ας μην ξέρει κανείς τι ξημερώνει στην ηρωίδα της Καλίσι μέχρι το βράδυ της 19ης Μαΐου, όταν ο Σιδερένιος Θρόνος θα αποκτήσει επιτέλους τον βασιλιά του. Νόμιμο ή μη.





Πηγή: protothema.gr