Λαμπερή η πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για την 8η και τελευταία σαιζόν του «Game οf Thrones» -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

To δημοφιλέστατο «Game Of Thrones» επιστρέφει στις 14 Απριλίου 2019 με την 8η, πολυαναμενόμενη και τελευταία σεζόν του και σχεδόν όλος ο πλανήτης... κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. Το Αμερικανικό περιοδικό Entertainment Weekly κυκλοφόρησε ειδικό διπλό τεύχος με τίτλο Game Over & διαφορετικά εξώφυλλα και έγινε όπως αντιλαμβάνεστε, ανάρπαστο από τους φαν της σειράς εποχής.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές της επικής σειράς- φαινόμενο, συναντήθηκαν σε μία λαμπερή βραδιά στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, στην ειδική πρεμιέρα που διοργάνωσε το HBO. Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Τετάρτης 3 Απριλίου 2019, το Αμερικανικό δίκτυο στο οποίο προβάλλεται το «Game of Thrones», πραγματοποίησε μια μεγάλη πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για τον κύκλο επεισοδίων που είναι και ο τελευταίος καθώς η σειρά που έχει αγαπηθεί πολύ και έχει λάβει και αρκετά βραβεία, θα ρίξει τίτλους τέλους.

Οι πρωταγωνιστές του σήριαλ, από την Εμίλια Κλαρκ και τον γόη Κιτ Χάρινγκτον μέχρι την Σόρι Τέρνερ, τον σωματώδη Τζέισον Μομόα, τον Πίτερ Ντίνκλατζ και την Μέισι Γουίλιαμς, έδωσαν το δικό τους... παρών σε αυτή την Game of Thrones βραδιά ενώ οι εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί χάρισαν την απαραίτητη λάμψη, που απαιτούσε η περίσταση, όπως αναφέρει η ανάρτηση του protothema.gr απ’ όπου και οι φωτ.

Το Game of Thrones δεν θα ήταν αυτό που είναι χωρίς τα μεγαλειώδη οπτικά ειδικά εφέ του αλλά και το καστ, τα κουστούμια, το προσθετικό μακιγιάζ, τα σκηνικά και την καλλιτεχνική διεύθυνση, τα οποία έχουν γράψει ιστορία για τα δεδομένα της τηλεόρασης. Οι συντελεστές υπόσχονται ακόμα περισσότερα κι ακόμα πιο φαντασμαγορικά κόλπα για τον 8ο κύκλο, ο οποίος θα αποτελείται από 6 επεισόδια: τα πρώτα δύο θα έχουν 60 λεπτά διάρκεια, ενώ τα τελευταία 4 θα είναι πιο χορταστικά, από 80 λεπτά το καθένα. Ο CEO του HBO Ρίτσαρντ Πλέπλερ περιέγραψε την 8η σεζόν ως ένα θέαμα που αντιστοιχεί σε έξι ολόκληρες ταινίες!

«Διευρύνουμε διαρκώς όρια», είπε με περηφάνια ο υπεύθυνος εφέ της σειράς Τζο Μπάουερ. «Όλα τα μάτια είναι πάνω μας και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που δεν έχει κάνει κανείς ως τώρα. Αλλά το να επανερχόμαστε κάθε χρόνο με μια νέα λίστα από πράγματα που πρέπει να κάνουμε, αυτό έχει πλάκα».

«Στο δεύτερο και τον τρίτο κύκλο είχαμε να δουλέψουμε περίπου 600-800 σκηνές για ολόκληρη τη σεζόν», τόνισε ο παραγωγός των εφέ Στιβ Κούλμπακ. «Τώρα έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό για ένα μόνο επεισόδιο. Είναι τρομερά απαιτητικό για την ομάδα μας».

Τα οπτικά εφέ ήταν άλλωστε κι ένας από τους λόγους που χρειάστηκε τόσο χρόνο για να ολοκληρωθεί η 8η και τελευταία σεζόν. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η σειρά είναι αυτή τη στιγμή η πιο ακριβή στο τηλεοπτικό σύμπαν. Διόλου τυχαία, η ομάδα των σπέσιαλ εφέ της σειράς έχει κερδίσει 6 φορές το βραβείο Emmy.