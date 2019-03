Δεν αποκλείεται ένα σίκουελ του «Bohemian Rhapsody»

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε δεκάδες βιντεοκλίπ για τους θρυλικούς Queen λέει ότι η μπάντα και ο μάνατζερ σκέφτονται σοβαρά ένα sequel – συνέχεια της μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας «Bohemian Rhapsody», στην οποία αποθεώνεται ο εκλιπών frontman του Βρετανικού γκρουπ, Φρέντι Μέρκιουρι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Page Six για τον Τζιμ Μπιτς, τον θρυλικό μάνατζερ των Queen, o Ρούντι Ντόλεζαλ, ο σκηνοθέτης δεκάδων βιντεοκλίπ του συγκροτήματος και στενός φίλος του Φρέντι Μέρκιουρι, είπε για τον Μπιτς ότι «είμαι σίγουρος ότι έχει στα πλάνα μια sequel, που ξεκινά με τη συναυλία Live Aid». Επίσης πρόσθεσε ότι η επόμενη ταινία «συζητιέται έντονα μέσα στην "οικογένεια" των Queen».

Ο Τζιμ Μπιτς ήταν ο παραγωγός και της ταινίας «Bohemian Rhapsody», η οποία τον προηγούμενο μήνα βραβεύθηκε με τέσσερα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και του α’ ανδρικού ρόλου για τον Ράμι Μάλεκ και ήταν υποψηφία και για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Η ταινία κλείνει με την εμβληματική συναυλία Live Aid, και την περίοδο εκείνη ήταν που άρχισε ο Ντόλεζαλ να συνεργάζεται με τους Queen, ξεκινώντας με το βιντεοκλίπ για το «One Vision» του 1985. Κατέληξε να κάνει περί τα 30 βιντεοκλίπ για το συγκρότημα, με τελευταίο την τελευταία βιντεοσκόπηση του Φρέντι για το «These Are the Days of Our Lives» το 1991, χρονιά του θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ

*Oι διεθνείς εισπράξεις του φιλμ «Bohemian Rhapsody» (το φιλμ παίχθηκε και στην Πάτρα) έχουν φτάσει τα 875 εκατομμύρια δολάρια, μία τεράστια επιτυχία.