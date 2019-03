Τα "μαζεύει" τώρα ο Νίνο! Δεν σταματάει, λέει, τις εμφανίσεις και κάνει λόγο για ηλίθιους

View this post on Instagram

Δεν εγκαταλειπω ποτέ και τίποτα. Για τα site λεω που γραφουνε οτι να ναι. Εγκαταλειπει,τα παραταει,αποσυρρεται και τετοιες μαλακίες. Απλα πουλαει ο τιτλος. Οπως και το ΣΟΚ.Διαβαστε το. Πεθανε γνωστος τραγουδιστής:και ειναι απο την κινα αγνωστος. Διαβαστε τι γραφω και μετά. Αυτους που βριζουν στα σχολια και γραφουνε ψεμματα,ενημερωστε τους οτι το mail τους ειναι η ταυτοτητα τους. Μην ειναι τοσο ηλιθιοι. (Η φωτό ειναι τυχαία σκρινσοτ απο ενα.δεν εχω κατι με το συγκεκριμενο )

A post shared by Nino Xypolitas (@ninoxypolitas) on Mar 9, 2019 at 5:05am PST