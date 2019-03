Οι πιο εκρηκτικές εμφανίσεις του Κιθ Φλιντ των Prodigy σε ένα βίντεο

Ο θάνατος του Κιθ Φλιν, του frontman του συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής The Prodigy, οφείλεται σε αυτοκτονία, δήλωσαν συντετριμμένοι οι σύντροφοί του, μέλη του βρετανικού συγκροτήματος. Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο καλύτερος φίλος του Κιθ Φλιντ, ο Λίαμ Χάουλετ, έγραψε: "Η είδηση αληθεύει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό αλλά ο αδελφός μας Κιθ έβαλε τέλος στη ζωή του το Σαββατοκύριακο".

Το συγκρότημα ανάρτησε επίσης στο Twitter το μήνυμα: "Συγκλονισμένοι και με ανείπωτη λύπη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του αδελφού μας και καλύτερου φίλου Κιθ Φλιντ, ενός πραγματικού σκαπανέα, πρωτοπόρου και θρύλου. Θα μας λείπει πάντα. Σας ευχαριστούμε για τον σεβασμό σας αυτή την ώρα στην ιδιωτικότητα όλων όσοι είχαν μια στενή σχέση μαζί του".

Ο 49χρονος διάσημος τραγουδιστής βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο σπίτι του στο 'Εσεξ της νοτιοανατολικής Αγγλίας, από την αστυνομία.

Εκπρόσωπός της ανακοίνωσε ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε να μεταβεί στην περιοχή του Μπρουκ Χιλ έχοντας αναφορές ότι ένας άνδρας ήταν αναίσθητος. "Πήγαμε και, δυστυχώς, ο 49χρονος άνδρας ήταν νεκρός. Οι συγγενείς του ενημερώθηκαν".

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του δεν εξετάζεται ως ύποπτος και ότι ένας φάκελος θα ετοιμαστεί για τον ιατροδικαστή.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρόσθεσε: "Κληθήκαμε το πρωί στις 08.08 έπειτα από αναφορές ότι ένας άνδρας είναι αναίσθητος στο Μπρουκ Χιλ".

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όταν οι Prodigy αναδύθηκαν από την underground rave σκηνή, ο Φλιντ συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την επιτυχία του γκρουπ καθώς τραγούδησε τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα «Firestarter» και «Βreathe», που και τα δύο τραγούδια έφτασαν στο νούμερο ένα των charts.

Ο Φλιντ ήταν αρχικά χορευτής στο γκρουπ, αλλά έκανε φωνητικά στο Firestarter και καθιερώθηκε ως τραγουδιστής. Με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, με τα ξεχωριστά μαλλιά, τα piercing και τα τατουάζ του, ο Φλίντ σε κάθε συναυλία του δυναμίτιζε το κοινό.

O Guardian «αποχαιρέτησε» τον εμβληματικό καλλιτέχνη με ένα βίντεο – αφιέρωμα στις καλύτερες εμφανίσεις του Φλιντ μέσα στα 20 χρόνια της καριέρας του.

Firestarter: Watch the Prodigy's Keith Flint perform over the past 20 years – video pic.twitter.com/iSPfE69NkO