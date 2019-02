Για μια ακόμη χρονιά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το Let’s Do it Greece

Με στόχο να ενωθεί η Ελλάδα στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της χώρας, σχεδιάζονται και αυτή τη χρονιά οι δράσεις του «Let’s Do it Greece 2019», που θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία την Κυριακή 7 Απριλίου. Η φετινή εκστρατεία «Let’s Do it Greece 2019» έχει θέμα #oικογένεια και αναλαμβάνει δράση ομορφαίνοντας πλατείες, πάρκα, γειτονιές, σχολεία, ποτάμια, παραλίες, λίμνες, βυθούς, βουνά και δάση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει και στηρίζει ενεργά το «Let's do it Greece» ανελλιπώς από το 2013, διευκολύνοντας και προβάλλοντας τις δράσεις εθελοντών και φορέων στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος είναι η διάδοση του υγιούς εθελοντισμού, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθελοντών και των φορέων, με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που Περιμένεις».

Πέρυσι η εκστρατεία διοργανώθηκε επιτυχώς σε όλη την Ελλάδα, ξεπερνώντας το 1% του πληθυσμού, με περισσότερους από 128.000 εθελοντές και 3.500 φορείς σε 1.600 σημεία δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Φέτος, για όγδοη συνεχή χρονιά δήμοι, φορείς, ομάδες εθελοντών, πανεπιστήμια, σχολεία και ενεργοί πολίτες θα συντονίζονται σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε σχολεία, στη Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού, που θα διεξαχθεί από τις 1- 7 Απριλίου 2019 με πρωτοβουλία της πανελλαδικής εκστρατείας “Let’s do it Greece” και του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νοιάζομαι και Δρω”.

Ομάδες, σύλλογοι, παρέες και οποιαδήποτε συλλογικότητα επιθυμεί να συμμετέχει στην προσπάθεια με τη δική της δράση, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο Χάρτη Δράσεων στο σύνδεσμο www.letsdoitgreece.org/participations/new.

Τηλεοπτικό σποτ για το Let's do it Greece 2019: