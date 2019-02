Θα είναι ο γοητευτικός Άρμι Χάμερ ο νέος Batman;

Ο 33χρονος Αμερικανός ηθοποιός Armie Hammer που κοσμεί το εξώφυλλο του μηνός Μαρτίου 2019 του Βρετανικού GQ, απήντησε στη φήμη που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες: για το αν θα είναι ο Batman στην ταινία του Ματ Ριβς.

Πριν από λίγες μέρες μία φήμη έγινε viral στο διαδίκτυο. Μετά την παραίτηση του Μπεν Αφλεκ από το ρόλο του Batman, για τη νέα ταινία που ήδη ετοιμάζει ο Ματ Ριβς, ήταν λογικό να επικρατήσει αναστάτωση στην κινηματογραφική αγορά σχετικά με το ποιος θα δεχθεί την πρόκληση να φορέσει τη στολή του σκοτεινού ιππότη;

Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο κλήρος έπεσε στον γοητευτικό ηθοποιό Άρμι Χάμερ που πέρυσι τον είδαμε στο «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» και φέτος στην ταινία «Η Αρχή της ισότητας» με την Φελίσιτι Τζόουνς που προβλήθηκε και στο Πάνθεον στην Πάτρα. Όσο οι φαν άρχισαν να διαπραγματεύονται την πιθανότητα αυτή δημοσίως, ο Άρμι Χάμερ έδωσε μία συνέντευξη του στο Yahoo και είπε τα εξής.

«Δεν συνηθίσω να σχολιάζω τέτοιες ειδήσεις, αλλά επειδή είδα την έκταση που πήρε η φήμη, και πόσο κόσμο τελικά αφορά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε όλο αυτό που κυκλοφόρησε. Κανένας, που να βρίσκεται σε θέση να μου προσφέρει το ρόλο, μού έχει προτείνει το ρόλο ή με έχει ρωτήσει αν θα ενδιαφερόμουν για το ρόλο.

Δεν έχω επίσης ιδέα αν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε κάστινγκ - νομίζω ότι ακόμα γράφουν το σενάριο. Δεν ξέρω πόσο κοντά βρίσκονται στην παραγωγή της ταινίας. Ξέρω μόνο ότι κανείς δεν έχει τσεκάρει αν είμαι διαθέσιμος, κι αυτό είναι τόσο κρίμα!», ανέφερε ο ξανθός γόης Armie Hammer.

Όπως γράφει το flix.gr, πηγές θέλουν τον Ριβς και τους παραγωγούς να μην έχουν περάσει κανέναν ηθοποιό από ακρόαση για το ρόλο ακόμα. Το «ακόμα» όμως είναι η λέξη κλειδί. Και μπορεί αυτή η φήμη να τους έδωσε ιδέες, κανείς δεν ξέρει.

Για την ιστορία, ο Ματ Ριβς, γνωστός κι από τα «Cloverfield» και «War for the Planet of the Apes», είχε μιλήσει στο The Hollywood Reporter αποκαλύπτοντας κάποια πράγματα για την πλοκή, για το καστ αλλά και την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας. «Αυτό που είναι συναρπαστικό με τον Batman είναι το πως σχετίζεται με το τώρα και το πόσο προσωπικό μπορεί να γίνει. Πρόκειται για μια ιστορία νουάρ του Batman. Θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, και πιστεύω πως θα είναι μια συναρπαστική και γεμάτη συναίσθημα ιστορία. Θα είναι ένας Batman περισσότερο ντεντέκτιβ αυτή την φορά από ότι τον έχουμε δει στις προηγούμενες ταινίες. Τα κόμικς έχουν μια προϊστορία σε αυτό», δήλωσε ο Ριβς.

Ο Ριβς είχε επίσης τονίσει ότι ο τίτλος «The Batman», μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Η ημερομηνία κυκλοφορίας αναμένεται το 2021, ίσως για τέλη της άνοιξης ή μέσα στο καλοκαίρι, ενώ τα γυρίσματα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Το Deadline ανέφερε πως η ημερομηνία πρεμιέρας της ταινίας θα είναι στις 25 Ιουνίου 2021.