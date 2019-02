Ξήλωσαν τις πινακίδες στα Σκόπια και έβαλαν της Βόρειας Μακεδονίας

Τοποθετήθηκε, λίγο μετά το μεσημέρι, στη μεγαλύτερη συνοριακή δίοδο της χώρας, αυτήν στην Γευγελή (απέναντι από το τελωνείο των Ευζώνων) πινακίδα με το νέο όνομα της χώρας, «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Πρόκειται για την πρώτη πινακίδα με το νέο όνομα της χώρας, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών (χθες το βράδυ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, χθες το βράδυ, της Συντονιστικής Διυπουργικής Επιτροπής της Βόρειας Μακεδονίας, που συστήθηκε από την κυβέρνηση με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας από τη Συμφωνία των Πρεσπών, οι τελωνειακές Αρχές της χώρας θα πρέπει σήμερα και αύριο να τοποθετήσουν αυτοκόλλητα στις πινακίδες των συνοριακών διόδων και στα δύο αεροδρόμια της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Σκόπια και Οχρίδα) με το νέο όνομα.

«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» αναγράφεται, σε άσπρο φόντο, στη μεγάλη πινακίδα που υποδέχεται από σήμερα το μεσημέρι όλους όσοι περνούν από τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων προς τη γειτονική χώρα. Πλάι μια άλλη, μικρότερη σε μέγεθος πινακίδα, φέρει και αυτή τη νέα ονομασία, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η αλλαγή του ονόματος στις πινακίδες που βρίσκονται στο μεγαλύτερο συνοριακό σταθμό μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας, πλέον, Μακεδονίας άλλαξαν με άμεσες διαδικασίες καθώς, όπως εξηγούσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων διερχόμενος πολίτης της γειτονικής χώρας, «όσο πιο άμεσα γίνει η αλλαγή τόσο πιο εύκολα θα συνηθίσουμε όλοι το νέο όνομα».

«Για εμάς, που μεγαλώσαμε με το συνταγματικό όνομα της χώρας μας σίγουρα θα είναι δύσκολο να αποδεχθούμε τη νέα πραγματικότητα αλλά με το πέρασμα του χρόνου θα μας γίνει συνήθεια. Ωστόσο, αυτή την ώρα τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Πρακτορείο.

Έκπληκτος από το πόσο γρήγορα, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, άλλαξαν οι πινακίδες στα σύνορα, δήλωσε ο Θανάσης Σ., κάτοικος γειτονικού νομού, οποίος επισκέπτεται συχνά τη Γευγελή για ψώνια ή για οδοντιατρικές εργασίες. «Το μάτι μου είχε συνηθίσει την παλιά πινακίδα αλλά δεν μού άρεσε να τη βλέπω. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η αλλαγή της σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός, ο οποίος θυμάται τις μέρες που διέσχιζε με το τρένο την πρώην Γιουγκοσλαβία.

«Εμένα ούτε η παλιά ταμπέλα ούτε η νέα μου αρέσει», παρενέβη στη συζήτηση Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου, που περνούσε τα σύνορα, εξηγώντας πως δεν είναι κατά της ειρηνικής συμβίωσης με τους γείτονες αλλά θα προτιμούσε «να είχαν κάποιο άλλο όνομα».

Κάποιοι άλλοι περνούν με ταχύτητα από το σημείο με τη νέα πινακίδα και μόνο στη θέα των τηλεοπτικών συνεργείων και από τις δύο πλευρές των συνόρων που τραβούν πλάνα φρενάρουν για να δουν τι συμβαίνει.

Κάποιες οδικές σημάνσεις μετά τα σύνορα φέρουν ακόμα τα διακριτικά "ΜΚ" και την παλιά ονομασία πλάι τη σημαία της χώρας καθώς θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την πλήρη μετάβαση στη νέα ονομασία.

Την ίδια ώρα, στο κέντρο της Γευγελής, τα καφέ είναι γεμάτα από κόσμο, με κάποιους από τους μεγαλύτερους να συζητούν για τη χθεσινή τελετή έπαρσης της σημαίας του ΝΑΤΟ στον προαύλιο χώρο του κτιρίου της κυβέρνησης και τους νεότερους να μιλούν για θέματα της καθημερινότητας. «Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι άνεργος. Αυτό μπορείτε να μού το λύσετε;», λέει νεαρός θαμώνας καφέ σε «σπαστά» ελληνικά, όταν τον ρωτήσαμε την άποψή του για τη συμφωνία μεταξύ της χώρας του και της Ελλάδας.

"Welcome to North Macedonia, my friends" (Καλώς ορίσατε στη Βόρεια Μακεδονία, φίλοι μου) μας φωνάζει ένας άλλος νεαρός στον πεζόδρομο της Γευγελής βλέποντας την κάμερα με το λογότυπο του Πρακτορείου στα ελληνικά.

Από την εποχή της αιχμής του προσφυγικού είχαν να δουν οι κάτοικοι της Γευγελής τέτοιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη μικρή τους πόλη, με τα πολλά καζίνο και τα πάσης φύσεως καταστήματα, πολλά από τα οποία φέρουν (και) ελληνικές ταμπέλες.

Η αρχή στην αλλαγή του ονόματος έγινε και με τη σημερινή τοποθέτηση των νέων πινακίδων στα σύνορα, για την οποία, όπως έλεγε στο Πρακτορείο αστυνομικός στο συνοριακό σταθμό της γείτονος, ήρθαν από τα Σκόπια υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας και των τελωνειακών αρχών. Το επόμενο βήμα είναι η σταδιακή αλλαγή του ονόματος σε όλα τα δημόσια κτίρια και στο «δρόμο της φιλίας», όπως λέγεται ο αυτοκινητόδρομος που οδηγεί από τα σύνορα στην πρωτεύουσα, Σκόπια.

