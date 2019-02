Εκπαιδευτικοί από 5 χώρες στην Πάτρα

Εκπαιδευτικοί από πέντε χώρες επισκέφθηκαν την Πάτρα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ δράση ΚΑ2 που υλοποιείται στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών – Κωστής Παλαμάς. Την εβδομάδα 4 – 8 Φεβρουαρίου, 16 εκπαιδευτικοί από Τουρκία (συντονίστρια χώρα), Βέλγιο, Πολωνία, Ιταλία και Ισπανία, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο η 4η συνάντηση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο κινητικότητας για σκοπούς μάθησης, κατάρτισης, διδασκαλίας (Learning/Teaching/Training Activities).

Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο L-ORATORY – Learning Obtained by Reinforced Attitudes Through Original Reading and Research by Youngsters (κατάκτηση της γνώσης από μαθητές, μέσα από την ανάγνωση αυθεντικών κειμένων και από έρευνα), έχει διάρκεια 2 χρόνια (2017 – 2019) είναι η γνωριμία των μαθητών με μαθητές άλλων χωρών, η ανάπτυξη τεχνικών ανάγνωσης, η εμπλοκή των γονέων στην αναγνωστική διαδικασία των παιδιών τους, η ενίσχυση θετικών στάσεων απέναντι στο βιβλίο, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανάγνωση και η δημιουργία εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, παρουσιάστηκαν οι δουλειές και τα επιτεύγματα των μικρών μαθητών. Τα παιδιά μεταξύ πολλών άλλων δημιούργησαν το δικό τους ηλεκτρονικό βιβλίο (εικονογραφημένη ιστορία), ηλεκτρονικό παιχνίδι (Scratch), παιχνίδια φιλαναγνωσίας και πρωταγωνίστησαν σε δύο θεατρικά έργα στην αγγλική γλώσσα, βασισμένα στα βιβλία του προγράμματος και τα παρουσίασαν στους φιλοξενούμενους εκπαιδευτικούς. Τέλος οι ίδιοι οι μαθητές έγραψαν τους στίχους δύο τραγουδιών σχετικά με το πρόγραμμα. Ο μουσικός κ. Χάρης Πεγιάζης, γονέας μαθητή στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών – Κωστής Παλαμάς, συνέθεσε τη μουσική. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν από τα παιδιά σε επαγγελματικό στούντιο και κυκλοφόρησαν σε CD για όλους τους μαθητές. Οι εμπειρίες και τα οφέλη των μαθητών είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά τη λήξη του.

Οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν και συνομίλησαν με τον Δήμαρχο Πατρών κ. Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο κ. Πλέσσα, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γιαννόπουλο, τον Διευθυντή Π.Ε. Αχαΐας κ. Πασσά, και τον αρμόδιο συντονιστή Εκπαίδευσης του Σχολείου κ. Αγγελόπουλο.

Ακόμη ξεναγήθηκαν στα σημαντικά μνημεία της πόλης μας από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις από την πόλη της Πάτρας και από το Σχολείο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.