Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Γιόρκσαιρ της Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη οφείλεται στ διαρροή γκαζιού.

Εκφράζονται φόβοι για αρκετούς τραυματίες. «Ήταν σαν σκηνή πολέμου», δηλώνουν κάτοικοι της περιοχής. Στην περιοχή έχουν σπεύσει δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα.

"It was like a war scene" - eyewitness to Batley explosion on moments after blast: https://t.co/3s0rR79YJy