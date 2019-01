Δύο Έλληνες παλεύουν με 2 τραγούδια τους στον διαγωνισμό της Μολδαβίας για την Eurovision

Δύο Έλληνες δημιουργοί, ο Σάκης Γραββάνης με τον Βαγγέλη Δουκουτσέλη, είναι ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους του εθνικού τελικού της Μολδαβίας για την επιλογή του τραγουδιού της χώρας αυτής στην φετινή Γιουροβίζιον. Τα δύο νέα παιδιά θα καρδιοχτυπήσουν μαζί με άλλες συμμετοχές στη Μολδαβία για να δουν αν τελικώς θα καταφέρουν να διακριθούν και να περάσουν τον σκόπελο του ημιτελικού για να κάνουν υπερήφανους όλους τους Έλληνες (εφόσον τα καταφέρουν) εκπροσωπώντας τη συγκεκριμένη χώρα στην Eurovision.

Ένας ημιτελικός και ένας Τελικός, στις 2 και 3 Μαρτίου 2019 αντίστοιχα και τα δυο Ελληνόπουλα φιλοδοξούν να μαγέψουν τους εκεί fans προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο για την 64η διοργάνωση της Γιουροβίζιον που θα φιλοξενηθεί στο Ισραήλ.

"Mi amor" με ερμηνεύτρια την Pelageya Stefoglo και "Light up the Night" με την Morela Moraru είναι τα δύο τραγούδια τους που ήδη διαγράφουν μια ικανοποιητική πορεία στο διαδίκτυο που έχουν κυκλοφορήσει.

Δυο ποπ κομμάτια που φιλοδοξούν να κάνουν τη διαφορά έτσι ώστε ένα από τα δύο τουλάχιστον να επιλεγεί ως αυτό που θα αντιπροσωπεύσει τη Μολδαβία στην Eurovision.

Ο Σάκης Γραββάνης ασχολείται με την μουσική εδώ και πολλά χρόνια, κυκλοφορεί κατά καιρούς δικά του τραγούδια ως συνθέτης ενώ μεγάλη του αγάπη μπορούν να θεωρηθούν τα remix που κατά καιρούς κάνει σε γνωστά τραγούδια της παγκόσμιας αλλά και εγχώριας μουσικής σκηνής. Τελευταία συνεργάστηκε με τον παγκοσμίως γνωστό Gazebo στο τραγούδι "Untouchable" .

Ο Βαγγέλης Δουκουτσέλης με τη σειρά του μπορεί να έχει τελειώσει Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Τροφοδοσίας αλλά τελικώς τον κέρδισε το επάγγελμα του ηθοποιού και το θεατρικό σανίδι (από το 2010 ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο). Έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις ενώ φέτος τον συναντάμε και στη συγγραφική του απόπειρα με τη θεατρική παράσταση "Λευκές Σελίδες". Εμφανίζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο συμμετέχοντας με έναν ιδιαίτερο ρόλο στη γαλλική φάρσα "Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ" των Ενεκέν, Βεμπέρ και ντε Γκορς σε διασκευή του Χάρη Ρώμα με τον οποίο και συμπρωταγωνιστούν στη σκηνή Αθηναίς, ενώ ο στίχος μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί μια από τις μεγάλες αγάπες του.

Οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους στη μουσική και το στίχο και ενώ έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν δικές τους δουλειές, αυτή τη φορά θα ψάξουν τη τύχη τους στη Μολδαβία και στη Eurovision.

Όπως θυμίζουν οι Eurovisionistas του Μικροφωνο.gr, ο Σάκης Γραββάνης προσπάθησε το 2013 με το "Live without you" στον Ελβετικό διαγωνισμό ενώ το 2015 προσπάθησε να νικήσει τα εκεί "μεγαθήρια" με το "Steal my kiss tonight" με τη Marina αλλά και με το "Something in your eyes".