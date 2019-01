Δέκα υποψηφιότητες για τον Γιώργο Λάνθιμο στα φετινά Όσκαρ

Δέκα υποψηφιότητες συγκέντρωσε για τα φετινά Όσκαρ ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η ταινία του «The Favourite».

Το «The Favourite»είναι υποψήφιο για δέκα Όσκαρ στις κατηγορίες:

καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, φωτογραφίας, καλύτερου μοντάζ για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, κοστουμιών, α’ γυναικείου ρόλου για την Ολίβια Κόλμαν και διπλή υποψηφιότητα β’ γυναικείου ρόλου για τις Έμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις

Η τελετή απονομής των 91ων βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, που μεταδόθηκε μέσω live stream από το YouTube της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πραγματοποιήθηκε από τους ηθοποιούς Kumail Nanjiani και Tracee Ellis Ross, από το Samuel Goldwyn Theater στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, από την απονομή-φιάσκο του 1989, η Ακαδημία δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο παρουσιαστή για τη βραδιά, μετά την παραίτηση του αρχικού υποψήφιου Kevin Hart.

Η λίστα με τις υποψηφιότητες

Καλύτερης ταινίας:

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Α Ανδρικού ρόλου:

Christian Bale, “Vice”

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Α γυναικείου ρόλου:

Yalitza Aparicio, “Roma”

Glenn Close, “The Wife”

Olivia Colman, “The Favourite”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Β ανδρικού ρόλου:

Mahershala Ali, “Green Book”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Sam Elliott, “A Star Is Born”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

Β γυναικείου ρόλου:

Amy Adams, “Vice”

Marina de Tavira, “Roma”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

Σκηνοθεσίας:

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Adam McKay, “Vice”

Κινουμένων Σχεδίων:

“Incredibles 2,” Brad Bird

“Isle of Dogs,” Wes Anderson

“Mirai,” Mamoru Hosoda

“Ralph Breaks the Internet,” Rich Moore, Phil Johnston

“Spider-Man: Into the Spider-Verse,” Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους:

“Animal Behaviour,” Alison Snowden, David Fine

“Bao,” Domee Shi

“Late Afternoon,” Louise Bagnall

“One Small Step,” Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

“Weekends,” Trevor Jimenez

Διασκευασμένου σεναρίου:

“The Ballad of Buster Scruggs,” Joel Coen , Ethan Coen

“BlacKkKlansman,” Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

“Can You Ever Forgive Me?,” Nicole Holofcener and Jeff Whitty

“If Beale Street Could Talk,” Barry Jenkins

“A Star Is Born,” Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

Πρωτότυπου σεναρίου:

“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara

“First Reformed,” Paul Schrader

“Green Book,” Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

“Roma,” Alfonso Cuarón

“Vice,” Adam McKay

Φωτογραφίας:

“Cold War,” Lukasz Zal

“The Favourite,” Robbie Ryan

“Never Look Away”

“Roma,” Alfonso Cuarón

“A Star Is Born,” Matthew Libatique

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ:

“Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

“Hale County This Morning, This Evening,” RaMell Ross

“Minding the Gap,” Bing Liu

“Of Fathers and Sons,” Talal Derki

“RBG,” Betsy West, Julie Cohen

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους:

“Black Sheep,” Ed Perkins

“End Game,” Rob Epstein, Jeffrey Friedman

“Lifeboat,” Skye Fitzgerald

“A Night at the Garden,” Marshall Curry

“Period. End of Sentence.,” Rayka Zehtabchi

Μικρού μήκους:

“Detainment,” Vincent Lambe

“Fauve,” Jeremy Comte

“Marguerite,” Marianne Farley

“Mother,” Rodrigo Sorogoyen

“Skin,” Guy Nattiv

Καλύτερης Ξένης Ταινίας:

“Capernaum” (Lebanon)

“Cold War” (Poland)

“Never Look Away” (Germany)

“Roma” (Mexico)

“Shoplifters” (Japan)

Μοντάζ:

“BlacKkKlansman,” Barry Alexander Brown

“Bohemian Rhapsody,” John Ottman

“Green Book,” Patrick J. Don Vito

“The Favourite,” Yorgos Mavropsaridis

“Vice,” Hank Corwin

Ηχου:

“Black Panther,” Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker

“Bohemian Rhapsody,” John Warhurst

“First Man,” Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan

“A Quiet Place,” Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl

“Roma,” Sergio Diaz, Skip Lievsay

Μιξάζ:

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star Is Born”

Διεύθυνσης παραγωγής:

“Black Panther,” Hannah Beachler

“First Man,” Nathan Crowley, Kathy Lucas

“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton

“Mary Poppins Returns,” John Myhre, Gordon Sim

“Roma,” Eugenio Caballero, Bárbara Enrı́quez