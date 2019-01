Ηλικιωμένη λιποθύμησε στην παράσταση της Κέιτ Μπλάνσετ από τις ακραίες σκηνές σεξ και βίας

Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή της Κέιτ Μπλάνσετ στο θέατρο. Στην πρεμιέρα της παράσταση «When We Have Sufficiently Tortured Each Other», μία θεατής λιποθύμησε λόγω των βίαιων σκηνών.

Όπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, μία ηλικιωμένη γυναίκα παρέστη ανάγκη να διακομιστεί σε νοσοκομείο, αφότου έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Οι σκηνές του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων sex toys, ένα άγριο όργιο που συμβαίνει σ΄ ένα αμάξι και αρκετή βία εις βάρος των γυναικείων χαρακτήρων κυρίως.

Η αμφιλεγόμενη αυτή παράσταση πραγματεύεται μία βίαιη, σεξουαλική σχέση ανάμεσα σε μία γυναίκα, την οποία ενσαρκώνει η Μπλάνσετ, με τον εργοδότη της, τον ρόλο του οποίου παίζει o σταρ του «Game of Thrones», Στίβεν Ντιλέιν.

Το έργο βασίζεται στη νουβέλα του Σάμιουελ Ρίτσαρντσον, «Πάμελα» που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1740 και αφορά «έξι χαρακτήρες που παρασύρονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι σεξουαλικής κυριαρχίας και υποταγής».

Μιλώντας στον Guardian πριν από μερικές ημέρες, η Μπλάνσετ αναφέρθηκε στην παράσταση λέγοντας ότι «πάντα έβλεπε το θέατρο ως πρόκληση».

«Ορισμένοι μπορεί να εξοργιστούν, άλλοι να σαστίσουν, άλλοι να ενθουσιαστούν. Πάντα η συζήτηση μετά την παράσταση είναι και η πιο σημαντική», σημείωσε η 49χρονη ηθοποιός.

Μετά το περιστατικό, το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους θεατές ότι η παράσταση περιέχει σκηνές αυστηρά για ενήλικους που ενδέχεται να προκαλέσουν «αναστάτωση».

