Ο Οίκος νυφικών που βαλε αναπηρικό αμαξίδιο στη βιτρίνα του και έγινε viral! ΦΩΤΟ

Πολλά θετικά σχόλιο κέρδισε ένα οίκος νυφικών στο Μπρίστολ όταν έβαλε μία από τις κούκλες του στη βιτρίνα να κάθεται σε... αναπηρικό αμαξίδιο! Η είδηση έγινε viral χάρη στην καλλιτέχνη Μπεθ Γουίλσον η οποία ανέβασε μία φωτογραφία της βιτρίνας του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η 36χρονη βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο εδώ και πέντε χρόνια και όπως τόνισε η εικόνα αυτή την έκανε να αισθανθεί ότι εκπροσωπείται.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf