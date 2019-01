Η φωτογραφία της συνάντησης Μέρκελ - Τσίπρα που... ξεσήκωσε το διαδίκτυο...

Αφορμή να «οργιάσει» το χιούμορ των χρηστών στα social media έγινε το φωτογραφικό καρέ του Γιώργου Κονταρίνη για το πρακτορείο eurokinissi στη χθεσινη συνάντηση Μέρκελ – Τσίπρα στην Αθήνα. Η φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο Αλέξης Τσίπρας να κρατά το σακάκι του, έχοντας ένα μάλλον... περίεργο ύφος.

Κάποιοι σκέφτηκαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας τραγουδά γνωστό άσμα των ‘80s στην καγκελάριο και άλλοι είδαν τον Σούπερμαν.

Η φωτογραφία όπως καταλαβαίνετε δεν άργησε να γίνει viral στο διαδίκτυο για ευνόητους λογους

Τι έγραψαν στα social media:

*Πες μου ποιος σου είπε Go Back να πάω να τον σκίσω.

Και τους λέω...

Ποιος είπε κακή κουβέντα για την μαντάμ #Μέρκελ ...

Εεεε;;;

*Κορίτσια να βρείτε κάποιον να σας κοιτάει όπως ο Τσίπρας την Μέρκελ

*Έχω κι άλλα ατού εκτός από τα οικονομικά.

*Κοίτα Άνγκελα είμαι ο Κλαρκ Κεντ!

*- Και μου λέει «θα φύγω». Και του λέω φύγε Πάνο. Δεν έχεις κανένα να σε περιμένει. Σε παράτησαν όλοι.

- Τι μου λέτε κύριε Αλέξη μου.

*ε τι α κανς α κατς α μαλωεις;

*Είσαι κούκλα αγάπη, tres jolie mon amour, είσαι beautiful girl I love you Μου την δίνεις my darling, beaucoup ???????? Come with me για να τη βρεις να γλεντήσουμε together η ανάμνηση απ’ την Greece θα σου μείνει για forever