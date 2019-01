Σάρα και The Vampire's Wife

Oλοένα και περισσότερες διασημότητες επιλέγουν το brand The Vanpire’s Wife με τα new retro φορέματα. Ετσι ντύθηκε και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στα Muse Awards στη Νέα Υόρκη επιλέγοντας λεοπάρ βελούδινη εκδοχή. H 53χρονη αμερικανίδα ηθοποιός, παραγωγός και σχεδιάστρια παπουτσιών είναι αγαπημένο style icon χάρη στη δημοτικότητα του πολύκροτου σήριαλ Sex & the City, το οποίο την ακολουθεί όσες κομεντί και σήριαλ κι αν γυρίσει. Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Μάθιου Μπρόντυερικ από το 1997 και έχουν τρία παιδιά.