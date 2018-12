Γαλλία: Δύο άνδρες με ψεύτικα όπλα προκαλούν πανικό στο αεροδρόμιο Ρουασί

Δύο άνδρες με ψεύτικα όπλα προκάλεσαν πανικό σήμερα το πρωί σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ρουασί-Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι, πριν συλληφθούν από την αστυνομία.

«Ενας επιβάτης σήμανε συναγερμό αφού είδε δύο ενήλικες που δεν μιλούσαν γαλλικά με όπλα σε μία θήκη», εξήγησαν πηγές της έρευνας. «Πανικός προκλήθηκε στο τέρμιναλ 2 όταν οι άνθρωποι είδαν το όπλα».

Η συνοριακή αστυνομία επενέβη και συνέλαβε χωρίς πρόβλημα τους δύο άνδρες.

Τα όπλα ήταν τύπου "Airsoft" που είναι αεροβόλα πιστόλια με σφαιρίδια, «σχεδόν ακριβή αντίγραφα αληθινών όπλων», σύμφωνα με πηγή του αεροδρομίου, ενώ όσοι φέρουν τέτοια ψεύτικα όπλα θεωρούνται «οπλισμένοι».

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τέρμιναλ 2, το οποίο είχε ήδη αποκλεισθεί εξαιτίας εγκαταλελειμμένης αποσκευής, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών βρισκόταν ήδη επί τόπου.

CDG airport, terminal 2AC: end of security perimeter, situation is back to normal. We are at your disposal to guide you through the airport. More info about your flight status: https://t.co/g8HYpd5gIL