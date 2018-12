Αγαπημένα video games που όλοι οι 30+ έχουν "λιώσει" σε φλιπεράκια, pc με δισκέτες και τις πρώτες κονσόλες - ΒΙΝΤΕΟ

Οι περισσότεροι 30+ έχουν λιώσει στα φλιπεράδικα των 90s. Τότε που τα pc ήταν σπάνια και μόνο κάποιοι με γνωστούς στο εξωτερικό μπορεί να είχαν προμηθευτεί έναν Amstrad cpc 6128, ή εναν ATARI 65 XE. Τότε που οι παιχνιδομηχανές είχαν παιχνίδια με τετράγωνα pixel, όπως το μαύρο θρυλικό ATARI και λίγο μετά με τα παιχνίδια σε δίχρωμες οθόνες της εποχής, σε δισκέτες κ.α.

Στα 90ς η παραμικρή βελτίωση στα γραφικά ήταν κάτι πρωτόγνωρρο. Το gameboy έφερε τη δική του επανάσταση δίνοντας στους απανταχού λάτρεις των video games τίτλους όπως το επικό Super Mario Land, το RED OCTOBER, το MORTAL COMBAT, κ.α.

Αγαπημένοι τίτλοι που έχουν αφήσει εποχή στα 90s είναι:

Shinobi

Bubble Bobble

Double Dragon

Donkey Kong

Cabal

Πολλοί ακόμα τίτλοι άφησαν εποχή, όπως:

Defenders of the crown (1986)

The secret of the monkey island (1990)

Icewind dale (2000)

Wonder Boy in Monster Land

Ghost N' Goblins (1985)

Tehkan World Cup (1985)

Golden Axe (1989)

Kung Fu Master (1984)