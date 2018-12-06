Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 7 & το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 7 & το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00μμ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΛΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΕΛΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΔΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ , ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΟΥΛΑ χήρα ΘΕΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΝΙΚ. ΤΕΛΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ.

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Παρασκευή 7-12-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.

Η αδελφή του: Αθανασία Παναγοπούλου.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύεται την Παρασκευή 7-12-2018 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΠΑΡΑΓΕΜΑΤΟ)  ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΘΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΙΣΜΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/12/2018 21:18

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/509815

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