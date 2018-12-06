Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 7 & το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00μμ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΕΛΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΔΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ , ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΟΥΛΑ χήρα ΘΕΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΝΙΚ. ΤΕΛΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ.
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Παρασκευή 7-12-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.
Η αδελφή του: Αθανασία Παναγοπούλου.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύεται την Παρασκευή 7-12-2018 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΠΑΡΑΓΕΜΑΤΟ) ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΘΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΙΣΜΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]