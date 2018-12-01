Κηδείες και Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 02-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ , ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
-----------------------------------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 02-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ , ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 41
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
------------------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 02-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΦΩΤ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ,
ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ Γ. ΜΙΧΑΛΕΤΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΗΡΑ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 02-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ , 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΖΟΡΜΠΑ, ΑΜΑΛΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΖΟΡΜΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΒΕΛΗ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΒΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟY ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗ - ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΟΥΒΑΛΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ , ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑΣ – ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΚΑΡΥΔΑΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ - ΕΤΩΝ 47
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΥΔΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ NEO ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟY ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤ. ΦΑΛΙΔΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΕΤΩΝ 48
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛΛΗ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 01-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟY ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΘΗΣ ΘΑΝΟΥ-ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΟΥ, ΛΕΜΟΝΙΑ ΘΑΝΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΕΗΤ, ΤΖΟΣΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
-------------------------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 73
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 64
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χηρα ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
H ΕΓΓΟΝH ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟY ΑΘΑΝ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟY
ΕΤΩΝ 68
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΘΕΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χηρα ΠΑΝ. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ (ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ) ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΤΣΑΣ (ΧΗΡΑΣ) ΑΘΑΝ. ΤΡΥΦΑ
ΕΤΩΝ 103
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΘΕΩΝΗ & ΔΑΜΙΑΝΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ IEΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ: Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα . Τηλ. 2610.324855,2610.324838, Αθηνών-Ρίου 5Α , Τηλ. 2610.326842
-------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΠ. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Σ.Ε.
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 61
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-12-2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΝΙΑ) ΚΑΡΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΑΟΥΡΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝ. ΡΗΓΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-12-2018 καιώρα 3 μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΡΗΓΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΝΙΚΟΛΙΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (χήρα) ΕΥΑΓΓ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 2-12-2018 και ώρα 12 μεσ. από τον Ι.Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΌ Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (εν Καναδά)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΙΤΣΑΡ BLAIR (εν Καναδά)
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ:ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610. 324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.