Ξεσήκωσε ο Πάνος Μουζουράκης στο event για το dvd του «Mamma Mia! Here we go again»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και κριτής του τραγουδιστικού τάλεντ σώου The Voice στο κανάλι Σκάι, ξεσήκωσε τον κόσμο που κατέκλυσε τα Town Cinemas, στη Γλυφάδα στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή. Αφορμή του event ήταν όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Tanweer, η παρουσίαση του dvd & blu ray της ταινίας «Mamma Mia! Here we go again».

Η μουσικοχορευτική ταινία, συνέχεια του 1ου «Mamma Mia» που εκτυλίσσεται σ’ ένα ειδυλλιακό νησί ονόματι Καλοκαίρι, έκανε μεγάλη επιτυχία όταν προβλήθηκε φέτος στις κινηματογραφικές αίθουσες με τις διεθνείς εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 394 εκατομμύρια δολάρια.

Στους ρυθμούς λοιπόν του «Mamma Mia! Here we go again» όπου είχε κι ένα χαρακτηριστικό ρόλο ο Πάνος Μουζουράκης, κινήθηκε ο χώρος των ανακαινισμένων, υπερσύγχρονων κινηματογραφικών αιθουσών Τοwn Cinemas, στη Γλυφάδα την Κυριακή18/11/2018 το μεσημέρι.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και ηθοποιός Πάνος Μουζουράκης που στο φιλμ κάνει το γιο μίας ταβερνιάρισσας που έχει κρυφό καημό να γίνει τραγουδιστής και με την πρώτη ευκαιρία κάνει ζωντανές εμφανίσεις λίγο…της συμφοράς, με το γνωστό κέφι και χιούμορ που τον διακρίνει, ξεσήκωσε το κοινό στους ρυθμούς των τραγουδιών της ταινίας, ανάμεσα στα οποία και το τραγούδι “Kisses of Fire” το οποίο ερμηνεύει μοναδικά ο ίδιος στην ταινία.

Ο Πάνος Μουζουράκης υπέγραψε dvd & blu ray της ταινίας ενώ φωτογραφήθηκε και με τους θαυμαστές του.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής του σε μια τόσο μεγάλη διεθνή παραγωγή, τον τρόπο που έγινε η επιλογή του για τον ρόλο, αλλά και αστεία στιγμιότυπα από την επαφή του με τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η θρυλική Σερ.