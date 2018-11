Πατρινοί που λατρεύουν τη...σανίδα και διέσχισαν μαζί της τον ισθμό της Κορίνθου μιλούν στο thebest για την εμπειρία τους! ΦΩΤΟ

Αρκετοί είναι οι πατρινοί που είναι λάτρεις της… σανίδας, και μάλιστα της βρεγμένης… στην κυριολεξία! Αναφερόμαστε φυσικά στους πατρινούς που την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, μετά από αναβολή μίας εβδομάδας λόγω του «Ζορμπά» και των άσχημων καιρικών συνθηκών που έπληξαν σχεδόν όλη τη χώρα βρέθηκαν κρατώντας από σανίδα στην διώρυγα της Κορίνθου!

Οι δηλώσεις συμμετοχής στη διοργάνωση ξεπέρασαν τις 500

Η κυκλοφορία των πλοίων εκεί διεκόπη για 8η συνεχόμενη χρονιά, ώστε να δοθεί η εκκίνηση σε 434 όρθιους Σανιδοκωπηλάτες για τον Διάπλου της Διώρυγας Κορίνθου με SUP.

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε σταθμό στη ιστορία του αθλήματος καθώς και του συγκεκριμένου event, αφού οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις 500, σπάζoντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως Κύπρο, Αγγλία, Γαλλία, Σλοβενία, Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία, Φινλανδία, Τουρκία.

Ο αγώνας που ξεκίνησε σαν μια ιδέα το 2010, έφθασε σήμερα το 2018 να γίνει μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς ναυταθλητικές διοργανώσεις της χώρας μας και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Διεθνούς SUP σκηνής που τον χαρακτηρίζει ως “ The world straightest SUP race”, στέλνοντας ένα μήνυμα για την Ελλάδα τον πολιτισμό και την Ιστορία της.

"Η εμπειρία είναι μαγευτική καθώς περνώντας μέσα από το κανάλι που σε μερικά σημεία είναι αρκετά στενό και ψηλό νιώθεις ενα υπέροχο δέος και λες "που είμαι τωρα.." , οπότε μαζί με την ιστορικότητα του σημείου και την παρουσία 400+ SUPers, είναι ακόμα πιο "ιδιαίτερο".

Με δεδομένο οτι το SUP δεν προσφέρει full αδρεναλίνη αλλά εξερεύνηση, και σε συνδυασμό των άλλων paddlers, εύκολα λες ότι είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που έχεις κάνει. Εμείς ήμασταν μια παρέα 4 φίλων με σανίδες RED Paddle (φουσκωτές) και περάσαμε υπέροχα" αναφέρει στο thebest.gr ο Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Αν σκεφτεί κανείς ότιπρόκειται για μεγαλύτερο κανάλι της Ευρώπης που αποτελεί ένα μαγικό στίβο, μήκους 6.343 μέτρων, με γαλαζοπράσινα ήρεμα νερά, ανάμεσα σε επιβλητικά τείχη ύψους 80 μέτρων καταλαβαίνει ότι πράγματι πρέπει να πρόκειται για μίαμοναδική εμπειρία!

Η εντυπωσιακή εκκίνηση δόθηκε από την πλευρά των Ισθμίων, ακριβώς μπροστά από τον Πύργο Ελέγχου του καναλιού, λίγα μόλις μέτρα πίσω από την βυθιζόμενη γέφυρα, ένα θέαμα μοναδικό!

Το ήρεμο τοπίο, εκατοστά του δευτερολέπτου πριν, μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, το νερό αφρίζει, κύματα σχηματίζονται, ο αριθμός είναι πραγματικά πολύ μεγάλος. Το μαγικό είναι ότι ανάμεσα τους, βρίσκονται μικρά παιδιά με τους γονείς τους, γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών, έμπειροι αθλητές αλλά και ερασιτέχνες, που όλοι είχαν ένα κοινό… να περάσουν καλά και αυτό φαινόταν σε όλα τα χαμογελαστά πρόσωπα, που κωπηλατούσαν με πάθος.

Ο τερματισμός στην πλευρά της Ποσειδωνίας, έγινε εν πλω, δίπλα στην προβλήτα μετά τη Βυθιζόμενη γέφυρα που είχε κατέβει για τους συμμετέχοντες, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όλους τους θεατές, που βρίσκονταν και στις δύο πλευρές του καναλιού.

Η επιτροπή έπαιρνε ασταμάτητα χρονομετρήσεις αφού δεν εγκατέλειψε ούτε ένας. Πρώτος πέρασε τη γραμμή τερματισμού ο Γιώργος Φράγκος στους άνδρες , με μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω του, τον περσινό νικητή Νίκο Συρίγο. Στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Κονταρίνη κατάφερε να κρατήσει των τίτλο της για ακόμα μία χρονιά.

"Ο διαπλους του Ισθμου ειναι κατι το μοναδικο...αξιζει να το ζησεις! Απιστευτη εμπειρια,πολυ καλη διοργανωση..." αναφέρει ο Γιώργος Στασινόπουλος!

Εκτός από τον Γιώργο Στασινόπουλο, συμμετείχαν οιπατρινοί Χρήστος Χαβας, Τάσος Νακας Τασος, Αλέξανδρος Κυρσανιδης, Γιάννης Καστανης, Απόστολος Βεντουρης.

Χρήστος Χαβας-Αδαμαντία Μπουκουβαλίδη

Γιάννης Καστάνης..και πίσω του ...Γιώργος Στασινοπουλος Γιωργος, Χρήστος Χαβας, Αδαμαντία Μπουκουβαλιδη Αδαμαντια, Αγγελική Τσουφη

Πολλοί είναι πατρινοί που στη συνέχεια βρέθηκαν στην Πάργα.

Το 1st “All Saints” Parga SUP Race ήταν μία πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου Πάργας και έλαβε χώρα στην παραλία του Βάλτου, συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Costa Azul.

Οι συμμετέχοντες κάλυψαν μία υπέροχη διαδρομή με φυσικό κάλλος κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής.