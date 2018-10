Η ετικέτα που κρεμόταν από το ακριβό φόρεμα της Μέγκαν... τα χάλασε όλα! ΦΩΤΟ

Μία απίστευτη στιλιστική γκάφα έκανε η Μέγκαν Μαρκλ η οποίακατά τη διάρκεια της περιοδείας της εμφανίστηκε με την ετικέτα πάνω στο φόρεμα της. Το στυλιστικό της λάθος κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Τόνγκα, συζητήθηκε τόσο πολύ από τα διεθνή ΜΜΕ.

ο κατακόκκινο φόρεμα, αξίας 345 λιρών είχε επιλεγεί προσεκτικά για να παραπέμπει στο χρώμα της σημαίας της Τόνγκα, και η Μέγκαν Μαρκλ το είχε συνδυάσει άψογα με ένα τσαντάκι Christian Dior Clutch και υπέροχες γόβες Manolo Blahnik.

Ο κόπος όμως που είχε αφιερώσει για το σετάρισμα του συνόλου πήγε χαμένος, αφού το μόνο που θα θυμούνται όλοι από τη σημερινή εμφάνιση είναι η ετικέτα που κρεμόταν στα πόδια της!

A warm welcome for The Duke and Duchess of Sussex at the start of #RoyalVisitTonga????????! pic.twitter.com/NYHaF3Dbp1