Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΥΝΟ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΤΖΟΥΤΗ
ΕΤΩΝ 57
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα Χ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΝΤΡΙΝΤ ΤΖΟΥΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΤΖΟΥΤ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΠΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-10-2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣΥΝΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΜΠΑΚΗ) ΜΕΓ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΗΣ, ΚΩΣΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΦΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΦΟΡΤΩΣΗ, ΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΠΟΛΙΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΓΓΕΛΟΥ (ΒΑΓΓΕΛΗ) ΘΕΟΔ, ΜΠΑΡΗ
ΕΤΩΝ 57
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΡΗ, ΠΕΡΙΚΛΗ Σ ΜΠΑΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΠΑΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΜΠΑΣ , ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΥΡΜΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΠΕΡ. ΣΥΡΜΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΜΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΓΛΑΙΑΣ χήρας ΚΟΣΜ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 92
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ, ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ , ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗ,ΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΥΡΙΤΣΗ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΤ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΕΤΩΝ 66
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΙΧΑΕΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ – ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20/10/2018 & ώρα 8:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝ. ΛΥΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΤΩΝ 51
Παρακαλούμε όλους όσους επιθυμούν όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΤΡΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΛΥΤΡΑ
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΘΕΟΙ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΛΥΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΛΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΟΥΤΡΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ, ΙΩΑΝΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΑΡΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20/10/2018 & ώρα 8:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΛ. ΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΗ – ΕΤΩΝ 83
Παρακαλούμε όλους όσους επιθυμούν όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΟΖΑ ΛΑΔΙΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21/10/2018 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίου Αλεξίου Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΛΑ – ΕΤΩΝ 66
Παρακαλούμε όλους όσους επιθυμούν όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΟΔΗΣ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΣΙΛΙΓΚΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΑΘ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΕΤΖΗΣ
ΟΙ ΑΓΓΟΝΟΙ: ΟΛΓΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΤΖΕΛΑ, ΜΑΙΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ – ΔΑΦΝΗ, ΕΜΜΕΛΕΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21/10/2018 & ώρα 9:00π.μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικοδήμου (Αχαϊκής Συμπολιτείας) Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 88
Παρακαλούμε όλους όσους επιθυμούν όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 21-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔ. ΚΟΤΣΙΡΗ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΞΕΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΜΑΡΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΝΕΦΕΛΗ,ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 21-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΣΠΗΛ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 88
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΩΝ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΝΘΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΤΣΑΜΠΡΟΥ,ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ ΠΕΤΤΑ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ,ΗΡΩ,ΕΙΡΗΝΗ,ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΦΩΤΕΙΝΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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