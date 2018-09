"Έξυπνους" μετρητές ενέργειας αποκτούν τα κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στην εγκατάσταση ψηφιακών (έξυπνων) μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια της προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Esmartcity (Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking - Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω δικτυώσεων) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας στο Μεσογειακό Χώρο Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα ηλεκτρικά μεγέθη που θα προκύψουν από τις καταγραφές, θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν, ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

«Καταρτίσαμε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε η Δυτική Ελλάδα να καταστεί Περιφέρεια – πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Διεκδικούμε πόρους, στρεφόμαστε στην Ευρώπη, κερδίζουμε σε τεχνογνωσία, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα. Αποκομίζουμε θετικά αποτελέσματα, τα οποία συμβάλουν στη βιώσιμη, οικονομική ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Όπως ανέφερε, από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε. Νικόλαος Μπαλαμπάνης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας) για την δημιουργία Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα, σε κτίρια που διαχειρίζονται από Δημόσιους Φορείς. Στόχος είναι η μέτρηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο, η δημιουργία βάσης δεδομένων, η διασύνδεση και η αξιολόγηση των ηλεκτρικών μεγεθών και παραμέτρων της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε όσα κτίρια στεγάζουν υπηρεσίες των συμβαλλομένων φορέων ή διαχειρίζονται από αυτούς.

Το ESMARTCITY έχει ως στόχο την βελτίωση των δυνατοτήτων καινοτομίας των πόλεων της περιοχής της Μεσογείου, μέσω της δημιουργίας οικοσυστημάτων καινοτομίας που περιλαμβάνουν πολίτες, επιχειρήσεις, ερευνητές - ακαδημαϊκούς, και δημόσιες αρχές, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Ευφυούς Πόλης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητηρίου της Π.Δ.Ε στο Μεσολόγγι (Κύπρου 30, τ.κ. 30200), όπου θα αναλυθούν θέματα αναφορικά με την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα, θα παρουσιαστεί και θα υπογραφεί η Χάρτα Δικτύωσης (Network Charter) της Κοινότητας Δικτύωσης Έξυπνης Πόλης.