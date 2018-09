Η τεκιλα don julio 1942, το Cardhu21y., το ιαπωνικο ουισκι Νikka from the barrel, το ΧΟ Martell, ειναι καποια μονο απο τα all executive μπουκαλια που εχουν την τιμητικη τους στα ραφια του bodegas προσφεροντας πραγματικα σπανιες γευσεις μοναδικες στην πολη μας αυστηρα για ανθρωπους που ξερουν να επιλεγουν το εκλεπτυσμενο και αυθεντικο.