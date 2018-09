Έγκυος η Μέγκαν Μαρκλ; Πώς το φόρεμα και η μητέρα της μπορεί να την πρόδωσαν

Μία εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ πυροδότησε τις φήμες που την θέλουν να διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Η Δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε να φορέσει ένα μίντι αμάνικο γαλάζιο ριχτό φόρεμα για να βρεθεί την περασμένη Τρίτη σε εκδήλωση στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι.

Τα σχόλια στο twitter και η κίνηση της μητέρας της

Οι χρήστες του Twitter άρχισαν να επιμένουν πως είναι έγκυος. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν λόγο για εγκυμοσύνη της Μέγκαν αλλά είναι η πρώτη φορά η μητέρα της παρακολουθεί μαθήματα μπέιμπι σίτινγκ!

Last night The Duke and Duchess of Sussex attended #100DaystoPeace, a gala music evening marking the centenary of the end of #WW1 pic.twitter.com/lce1pnyDFW — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 7, 2018

Royals Down Under: Here's everything you need to know about Prince Harry and Meghan's Autumn Tour to Australia, Fiji, Tonga and New Zealand next month.#PrinceHarry #HarryandMeghan #Royals pic.twitter.com/EQ1OEkXaSx — On Demand News (@ODN) September 11, 2018

Here's every stop Prince Harry and Meghan Markle will make on their first royal tour https://t.co/OzHinJSMHo pic.twitter.com/GcdCBhTk6J — Travel + Leisure (@TravelLeisure) September 11, 2018

Prince Harry and Meghan Duchess of Sussex arrive at The 100 Days to Peace Concert at Central Hall Westminster #Royals @HelpforHeroes @heads_together pic.twitter.com/v6Y5ADcbHv — Rookie (@royalfocus1) September 6, 2018