Γιορτάζουμε τον ένα χρόνο πριν την έναρξη των Μεσογειακών! Το Σάββατο παραμονή πανσελήνου στον κήπο του Μουσείου ο Vassilikos σόλο

Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 ώρα 8 μ.μ. Ακριβώς ένα χρόνο πριν την Τελετή Έναρξης των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων «Πάτρα 2019» η Οργανωτική Επιτροπή το γιορτάζει με μια ανοικτή εκδήλωση στον κήπο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας.

Παραμονή της πανσελήνου, κάτω από το φως του φεγγαριού οι επισκέπτες θα έχουν καταρχήν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους υπέροχους χώρους του Μουσείου, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό ειδικά για την περίσταση.

Υπό κεντρικό σύνθημα «One Year to go» μία εβδομάδα δράσεων σηματοδοτεί τον ένα χρόνο πριν την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, street events σε Πάτρα, Αίγιο και Κάτω Αχαΐα ενώ θα κορυφωθεί το Σάββατο το βράδυ στον κήπο του Μουσείου. Ο χώρος θα έχει «στολιστεί» με σημαίες στα χρώματα των Αγώνων ενώ σε ειδικά stands θα διατίθενται έντυπες φόρμες του προγράμματος εθελοντισμού προκειμένου να υποβληθούν οι πρώτες αιτήσεις. Εκεί θα δώσουν το «παρών» και οι πρώτοι εθελοντές των Αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί ειδικό βίντεο για την διοργάνωση με την υπογραφή του πατρινού διακεκριμένου σκηνοθέτη Παναγιώτη Φαφούτη, καθώς και οπτικό υλικό.

Την έναρξη θα κηρύξει ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιώργος Βασιλειάδης, ενώ η βραδιά θα κλείσει με μια unplugged εμφάνιση από τον Vassiliko, τον πατρινό μουσικό που αποτελεί εμβληματική μορφή της αγγλόφωνης ελληνική μουσικής σκηνής. Μάλιστα ο Vassilikos θα έρθει στην Πάτρα ειδικά για την εκδήλωση από το Λονδίνο όπου μένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια, για μια σόλο εμφάνιση.

Ήδη από το πρωί στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου σε ειδικό street event με μεγάλες σημαίες και promo stands εθελοντές που θα φορούν μπλουζάκια με το μήνυμα «One year to go» θα παρουσιάζουν στους διερχόμενους μέσω τάμπλετ τους Μεσογειακούς Αγώνες, θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό και θα δέχονται αιτήσεις εθελοντών.

Χρυσός Χορηγός των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Χορηγοί Εκδηλώσεων: Coffee Island, Λουξ, Μπακαλάρος, Παναχαϊκή, Προμηθέας.

Συνδιοργανωτές Εκδηλώσεων : Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων «Πάτρα 2019», Δήμος Πατρέων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας, ΠΕΑΚ Πάτρας.

VASSILIKOS

Ξεκινώντας από την Πάτρα, ο Vassilikos θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες μουσικούς της γενιάς του. Σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου παραδοσιακά η ποπ μουσική σκηνή κυριαρχείται από τη χρήση των ελληνικών στίχων, ο Vassilikos και το συγκρότημα "Raining Pleasure" με επιρροές από την ευρωπαϊκή μουσική σκηνή ξεχώρισαν με πολύ μεγάλη επιτυχία από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και κατάφεραν να θέσουν νέα πρότυπα και να εμπνεύσουν μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών.

Ο Vassilikos έχει κυκλοφορήσει 7 άλμπουμ με τους «Raining Pleasure», των οποίων υπήρξε συνθέτης, τραγουδιστής, μπασίστας / κιθαρίστας και στιχουργός. Είναι υπεύθυνος για μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, με τραγούδια όπως "Capricorn", "Fake", "Love Me, Love Me, Love Me" που κυριάρχησαν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δύο από τα τρία άλμπουμ τους στην (EMI Greece) έγιναν χρυσά, ενώ με τους «Raining Pleasure», έχουν περιοδεύσει με μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία, την Τουρκία και τη Ρουμανία.

Έχουν παίξει επίσης πολλά Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ και έχουν μοιραστεί τη σκηνή με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι: Pixies, The Cure, Pearl Jam, Kasabian, Arcade Fire.

Η δική τους «ανάγνωση» στο "Reflections" του Μάνου Χατζιδάκι το 2005, θεωρήθηκε από τους περισσότερους κριτικούς η καλύτερη εκτέλεση από την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ. Έγινε χρυσό και ξεπέρασε τις 40.000 πωλήσεις, έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό για την ελληνική αγορά. Η τεράστια επιτυχία του, μαζί με την αποφασιστικότητα του Βασιλικού να οδηγήσει το συγκρότημα σε νέους τρόπους έκφρασης συνδυάζοντας επίσης το θεατρικό στοιχείο στις εμφανίσεις τους, εκτόξευσε τη δημοτικότητά τους και τους έκανε γνωστούς σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό.

Εμπνευσμένη από την πρωτοφανή επιτυχία του συγκροτήματος, το 2005 η Graziella Kanellou κινηματογραφούσε ένα δίωρο ντοκιμαντέρ για τους «Raining Pleasure» και τη μουσική σκηνή που ενέπνευσαν. Το ντοκιμαντέρ πήρε το όνομά του από το τραγούδι του Βασιλικού «The Approaching of the Hour» από το πρώτο album του συγκροτήματος «Flood» και προβλήθηκε σε μεγάλα φεστιβάλ κινηματογράφου.

Εκτός από την επιτυχημένη πορεία του με την Raining Pleasure, ο Vassilikos έχει συνεργαστεί με αρκετούς σημαντικούς μουσικούς. Μία από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις ήταν η συμμετοχή του στο άλμπουμ του Ολλανδού τραγουδιστή Traincha (Trijnte Oosterhuis) σε ένα αφιέρωμα στον Burt Bacharach που κυκλοφόρησε από την EMI Netherlands.

Το 2009, ο Vassilikos, έμπειρος και πιο ώριμος, υπέγραψε στη Sony Music Greece, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ. Ο Πατρινός τραγουδοποιός, εκτός από τη μοναδική φωνή του, προσθέτει τη δική του ξεχωριστή και φρέσκια οπτική σε τραγούδια που έχουν γίνει κλασικά με την πάροδο του χρόνου και τα κάνει να ακούγονται σαν να γράφτηκαν σήμερα. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του 'Vintage', το άλμπουμ έγινε χρυσό.

Το επόμενο βήμα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2011, ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία με τη Δήμητρα Γαλάνη. Η επιτυχία τους οδήγησε στην κυκλοφορία ενός live άλμπουμ από τη Sony Music Greece που αποτελείται από μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Βασιλικού και της Δήμητρας στη σκηνή.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 εκπλήσσει τους οπαδούς του επαναφέροντας στο κοινό το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, μιας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Σε μια sold out στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Βασιλικός επαναπροσδιόρισε τα τραγούδια του γνωστού συνθέτη, παρουσιάζοντάς τα με σύγχρονα όργανα, με τέτοιο τρόπο που δεν είχαν ακουστεί ποτέ πριν. Ήταν εκείνο τον καιρό που ο Vassilikos ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, συμμετέχοντας σε μια σειρά συναυλιών με τα τραγούδια και τα συμφωνικά έργα του συνθέτη σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Ελλάδας όπως το «Μέγαρο Μουσικής Αθηνών» και «Ηρώδειο»

Την άνοιξη του 2013 ο Vassilikos διακόπτει τις ηχογραφήσεις του επόμενου σόλο άλμπουμ που αυτή τη φορά αποτελείται από δικές του συνθέσεις για να ετοιμάσει ένα άλμπουμ αφιερωμένο στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Η απροσδόκητη προσαρμογή του έργου του Τσιτσάνη, που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πριν από μερικούς μήνες, τώρα καταγράφεται στο στούντιο και κυκλοφορεί από τον Μίνιο ΕΜΙ - Universal τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Ο Vassilikos στην "Συννεφιασμένη Κυριακή" αναλαμβάνει και πάλι την ενορχήστρωση, και την παραγωγή και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που αποδεικνύει μια σχεδόν μεταφυσική σχέση με τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη. Το άλμπουμ "Συννεφιασμένη Κυριακή" παρουσιάστηκε ζωντανά στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου τον Ιούλιο του 2014, σε παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Λονδίνο.