Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 6 - ΠΛ. ΤΑΜΠΑΧΑΝΩΝ

ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 45 - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

02:00 πμ - πρωί

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟ

14:00-22:30

ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 20/08/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496424

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