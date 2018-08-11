Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Αυγούστου

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ – 21 μμ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΚΟΜΝΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27 -29
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΟΤΑΡΑ ΑΓΥΙΑ
21:00 μμ – 02:00πμ
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 – ΓΟΥΝΑΡΗ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 – ΡΑΔΙΝΟΥ
02:00 πμ – πρωί
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 – ΡΑΔΙΝΟΥ
ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
21:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-22:30
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-523.261
ΠΑΡΑΛΙΑ
09:00-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283
ΡΙΟ
09:00-22:30
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895
ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467