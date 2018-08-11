Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Αυγούστου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ – 21 μμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 6

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27 -29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ – 02:00πμ

ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 – ΓΟΥΝΑΡΗ

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 – ΡΑΔΙΝΟΥ

02:00 πμ – πρωί

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 – ΡΑΔΙΝΟΥ

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100

21:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-523.261

ΠΑΡΑΛΙΑ

09:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟ

09:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 11/08/2018 10:02

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496410

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